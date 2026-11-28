Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων με σημαντικά θέματα στην ατζέντα.

Τα θέματα προς συζήτηση

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 10ης/25-04-2026, 11ης/05-05-2026, 12ης/16-05-2026, 13ης/17-05-2026 και 14ης/29-05-2026 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, κ. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη.

ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση επί της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2026.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 3ο: Πορεία υλοποίησης έργων ΜΑΑ (Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης) στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2026 –2030.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων «ΚΑΙΡΑΜΠΑ ΜΥΘΟΣ ΠΑΛΛΑΣ», «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΥΘΟΣ» και «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΥΘΟΣ» σε ενιαίο συγκρότημα με την επωνυμία «MYTHOS RESORT», κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 856 κλινών, με φορέα την εταιρεία «3R CORFU IKE», στη θέση «Κατελλάνοι», Δ.Κ. Χλωμού, Δ.Ε. Μελιτειέων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας». (ΠΕΤ: 2604011318).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αχιλλείων που βρίσκεται στην περιοχή “Υδραγωγείο” του Δ.Δ. Μπενιτσών του Νομού Κερκύρας», στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Π.Ε. Κέρκυρας, με φορέα τη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Κ. (ΠΕΤ 2605049820).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΟΝΑΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ)» σε έκταση60.095,42 m2, στη θέση «ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ – ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ» Τ.Κ. Λούχας & Γυρίου, Δ.Ε. Αρτεμισίων & Τ.Κ. Έξω Χώρας, Δ.Ε. Ελατίων, Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου, Περ. Ιονίων Νήσων με Φορέα του έργου την εταιρεία: «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ξ.Τ.Ε.Β.Ε.» (ΠΕΤ 2505006821).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης με την εφαρμογή διατάξεων του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 5314/2026 ΦΕΚ 103/Α΄) σχετικά με τις αποζημιώσεις αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου Π.Ι.Ν., κ. Σάββας Κουλούρης.

ΘΕΜΑ 10ο: «Το Εθνικό και Περιφερειακό Εταιρικό Σύμφωνο» (ΕΠΕΣ) 2028-2034 και η ανάγκη για έμφαση στην νησιωτικότητα, τον ρόλο της αυτοδιοίκησης και την δημιουργία Εθνικής Νησιωτικής Στρατηγικής.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 11ο: «Ανάκληση της απόφασης για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, στον όρμο Αγίου Πέτρου Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας».

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑ 12ο: ΑΟΠΙΝ: Ο ρόλος της στην αναπτυξιακή πορεία των Ιονίων Νήσων. Αποτίμηση έργου, χρηματοδοτήσεων, λειτουργίας και θεσμικής λογοδοσίας.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ

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