Πτώση δέντρου σημειώθηκε στον δρόμο της Σαρακίνας με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Στο σημείο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται η Πυροσβεστική προκειμένου να απομακρύνει τον κορμο και να αποκατασταθει η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Η πτώση του δέντρου ήταν αποτέλεσμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί περαιτέρω ζητήματα.

Ο Δήμος από τη μεριά του εξέδωσε ανακοίνωσή προειδοποιώντας ότι θα πάρει χρόνο η αποκατάσταση της κυκλοφορίας.



“Κλειστός και από τις δύο πλευρές ο δρόμος προς τη #Σαρακίνα στον #Λαγανά

Μεγάλο πεύκο έπεσε στο οδόστρωμα και ο δρόμος έχει κλείσει και από τις δύο πλευρές. Η επιχείρηση απομάκρυνσης του δέντρου βρίσκεται σε εξέλιξη, με την #Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου και τη 17η ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν στο σημείο.

Ο Δήμος Ζακύνθου – Municipality of Zakynthos κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις ενημερώθηκε. Η Πολιτική Προστασία Δήμου Ζακύνθου βρίσκεται στο σημείο από την πρώτη στιγμή και ο Δήμος συνδράμει με μηχανήματα έργου και όσα επιπλέον μέσα ζήτησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Λόγω του μεγέθους του πεύκου, η απομάκρυνσή του θα χρειαστεί χρόνο.

Παρακαλούμε τους οδηγούς να χρησιμοποιούν εναλλακτική διαδρομή όσο ο δρόμος παραμένει κλειστός”.

Διονύσης Μπινιώρης