Χάκερ παραβίασαν την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους Cloud One της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, αποκαλύπτει την Παρασκευή στο Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Η κυβερνοεπίθεση ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο τεράστιο όγκο ευαίσθητων τακτικών δεδομένων, στοιχείων προσωπικού και πληροφοριών για την εφοδιαστική υποστήριξη.

Η εισβολή στο Cloud One εντοπίστηκε μέσα στον τελευταίο μήνα κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, ανέφεραν δύο από τις πηγές, οι οποίες πρόσθεσαν ότι η πλατφόρμα δυσλειτουργεί.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την ταυτότητα των χάκερ, την πλήρη έκταση της εισβολής ή έχουν υποκλαπεί δεδομένα.

Σε δήλωσή της η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε: «Δεν σχολιάζουμε τη στάση ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων. Λαμβάνουμε διαρκώς συνετά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του υπουργείου [Άμυνας]».

Το Cloud One εγκαινιάστηκε το 2017 ως ενιαία λύση για τις ανάγκες πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνδυάζει τους πόρους τεσσάρων παρόχων —Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet— για να υποστηρίζει δεκάδες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων συστήματα διαχείρισης στοιχείων προσωπικού και μισθοδοσίας, καθώς και εφοδιαστικής υποστήριξης και συντήρησης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το Cloud-Based Command and Control της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε όλη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και το Theater Integrated Combat Munitions System, το οποίο παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές του πρακτορείου, το Cloud One είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους του αμερικανικού στρατού.

«Μια κυβερνοεπίθεση σε αυτό το σύστημα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση», δήλωσε μία από τις πηγές.

Η εταιρεία SAIC ήταν ο κύριος ανάδοχος του Cloud One έως το 2025, όταν τη διαδέχθηκε η Leidos. Οι δύο εταιρείες δεν απάντησαν σε αιτήματα του Reuters. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ζητήθηκε η συνδρομή της Διοίκησης Κυβερνοχώρου.

Δυσλειτουργίες

Η ανακάλυψη της κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε αναστάτωση. Δύο από τις πηγές, μαζί με ένα τέταρτο άτομο που γνωρίζει την υπόθεση, ανέφεραν ότι έχουν ανασταλεί οι προσπάθειες μεταφοράς εφαρμογών υποστήριξης και διοικητικών λειτουργιών στο Cloud One —μια μακροχρόνια προτεραιότητα του στρατού.

Μετά την κυβερνοεπίθεση μπλοκαρίστηκαν επίσης οι ενημερώσεις εφαρμογών που λειτουργούν ήδη στο Cloud One, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αντιμετώπιση κενών ασφάλειας που έρχονται στην επιφάνεια. Μια πέμπτη πηγή ανέφερε ότι από ορισμένους χρήστες αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα διαχειριστή.

Οι εισβολείς εκμεταλλεύτηκαν μια ένα κενό ασφάλειας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε επίπεδο ελέγχου, είπε μια από τις πηγές. Παρομοίασε το επίπεδο ελέγχου με ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, καθώς οι εισβολείς θα μπορούσαν να θεωρητικά ελέγξουν την επιχειρησιακή κατάσταση στρατιωτικών αεροσκαφών ή την κίνηση ανταλλακτικών. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το κενό ασφάλειας που εκμεταλλεύτηκαν οι χάκερ.

Σειρά κυβερνοεπιθέσεων

Η είδηση για την παραβίαση έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες τουλάχιστον έξι άλλων κυβερνοπεριστατικών που ήρθαν πρόσφατα στο φως, όπως δύο επιθέσεις στο FBI, μια στο Πεντάγωνο, μια πρόσφατη υποκλοπή προσωπικών στοιχείων υπαλλήλων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, μια επίθεση που επηρέασε τουλάχιστον δύο υπηρεσίες πληροφοριών και ακόμα μία στο υπουργείο Οικονομικών.

Το Cloud One βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο χάκερ.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε το 2023 στην ιστοσελίδα FedScoop, η ηγεσία του Cloud One υπερφηνευόταν ότι είχε «ποσοστό επιτυχίας 100%» στην απόκρουση ενός «ιλιγγιώδους» αριθμού προσπαθειών διείσδυσης στην πλατφόρμα.

«Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους όταν πρόκειται για την ασφάλεια», έγραφε η ηγεσία του Cloud One.

πηγή: In.gr