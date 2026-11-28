Γνωστοποιήθηκε ότι σε έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω της κακοκαιρίας υπάγονται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στη Δυτική Ελλάδα, στα Ιόνια Νησιά και στην Ήπειρο, με υποχρεωτική παύση των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανομένης της διανομής με δίτροχα οχήματα.

Μάλιστα οι εργαζόμενοι καλύπτονται από το μέτρο ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ενώ για τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συστήνει τηλεργασία όπου αυτή είναι οργανωτικά εφικτή και προβλέπει διευκόλυνση των αλλαγών στο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης.

Ποιες εργασίες σταματούν υποχρεωτικά

Η υποχρεωτική παύση αφορά χειρωνακτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικό χώρο στις παραπάνω περιοχές, όπου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται ακραίες καιρικές συνθήκες.

Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και η διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι ή τροχοπέδιλα.

Η υποχρέωση καλύπτει και τους εργαζομένους των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του νόμου 4808/2021.

Οι εξαιρέσεις και το πρόστιμο των 2.000 ευρώ

Από την παύση εργασιών εξαιρούνται οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται υγειονομικές μονάδες, υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτρισμού, αεροπορικές μεταφορές και υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (handling), καθώς και θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Προϋπόθεση για τη συνέχιση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι η λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της εγκυκλίου, η Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του νόμου 3996/2011.

Σύσταση για τηλεργασία

Για τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα, βάσει του επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας είναι οργανωτικά εφικτή.

Οι αλλαγές ωραρίου

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων σε περίπτωση αλλαγής της ώρας προσέλευσης ή αποχώρησής τους, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα μπορούν, για την εφαρμογή της εγκυκλίου, να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.

pelop.gr