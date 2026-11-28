Δ. Τουρκάκης: «Θα απαντήσουμε με στοιχεία για το τι εγκρίθηκε, τι υπογράφηκε και τι καταβλήθηκε»

Τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες εκτιμά η διοίκηση της ΔΕΥΑΖ ότι θα χρειαστούν για να συγκεντρώσει και να παραδώσει τα αναλυτικά στοιχεία που ζήτησε η δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας», σχετικά με το προσωπικό, τις προσλήψεις, τη μισθοδοσία και τις συμβάσεις της επιχείρησης.

Το αίτημα κατατέθηκε στις 24 Νοεμβρίου από τον επικεφαλής της παράταξης, Γιώργο Τσουρουνάκη, και αφορά μια σειρά από οικονομικά και διοικητικά δεδομένα της ΔΕΥΑΖ, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την ημερομηνία που θα δοθεί η απάντηση. Τη θέση της διοίκησης έκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Διονύσης Τουρκάκης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του διαβεβαιώνει ότι τα στοιχεία θα χορηγηθούν, με την απαραίτητη τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, εξηγεί ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο, καθώς πρέπει να συγκεντρωθούν και να ελεγχθούν πληροφορίες από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. «Η ΔΕΥΑΖ θα χορηγήσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν, με τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τουρκάκης, διευκρινίζοντας ότι έχει ήδη διαβιβάσει το αίτημα στη Γενική Διευθύντρια, προκειμένου να κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το αίτημα και η διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της επιχείρησης, η επιστολή του κ. Τσουρουνάκη, διαβιβάστηκε στη Γενική Διευθύντρια, ενώ δόθηκε εντολή να ενημερωθούν χωριστά όλα τα αρμόδια τμήματα, ώστε το καθένα να συγκεντρώσει και να ελέγξει τα στοιχεία που τηρεί. Ο ίδιος επικαλείται τις διατάξεις του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και συγκεκριμένα το άρθρο 255 παρ. 3 του ν. 5314/2026, καθώς και το άρθρο 256, που αφορά τις αρμοδιότητες της Γενικής Διευθύντριας και την εποπτεία των υπηρεσιών. Το βασικό ζήτημα, όπως προκύπτει από την ενημέρωση της διοίκησης, είναι ο όγκος των εγγράφων και η ανάγκη διασταύρωσης των πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Τουρκάκης εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν θα είναι άμεση. «Λόγω του όγκου των εγγράφων και της διασταύρωσης που απαιτείται μεταξύ των τμημάτων, η πλήρης συγκέντρωση των στοιχείων εκτιμάται ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες», σημειώνει, προσθέτοντας ότι στο ενδιάμεσο διάστημα ο κ. Τσουρουνάκης θα ενημερώνεται για την πορεία της διαδικασίας.

Τι ζητά η «Δύναμη Ελπίδας»

Το αίτημα της δημοτικής παράταξης περιλαμβάνει δέκα ενότητες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της λειτουργίας της ΔΕΥΑΖ. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ανθρώπινο δυναμικό, οι διαδικασίες προσλήψεων, το κόστος μισθοδοσίας, οι συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά και οι αμοιβές και αποζημιώσεις της διοίκησης.

Ειδικότερα, ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνταν στην επιχείρηση στις αρχές του 2024 και για τον αριθμό τους κατά τον χρόνο απάντησης, με καταγραφή ανά υπηρεσία, ειδικότητα και σχέση εργασίας. Παράλληλα, ζητούνται πληροφορίες για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις προσωπικού, τις μετακινήσεις, τις κενές οργανικές θέσεις και τις ανάγκες στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου. Η παράταξη ζητά τις σχετικές προκηρύξεις, τα κριτήρια επιλογής, τους πίνακες κατάταξης, τις εγκρίσεις και τις συμβάσεις, καθώς και στοιχεία για τη διάρκεια και τον λόγο κάθε πρόσληψης, τη χρηματοδότηση, τις ανανεώσεις ή παρατάσεις και το ενδεχόμενο επαναπρόσληψης των ίδιων εργαζομένων. Στο αίτημα περιλαμβάνονται ακόμη οι συμβάσεις έργου και τα προγράμματα απασχόλησης. Ένα ακόμη σημαντικό σκέλος αφορά το κόστος μισθοδοσίας για τα έτη 2024, 2025 και 2026 έως την ημερομηνία απάντησης. Ζητείται ανάλυση των αποδοχών, των εργοδοτικών εισφορών, των επιδομάτων και των πρόσθετων αμοιβών για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, Κυριακές και αργίες, μαζί με τις αντίστοιχες εγκρίσεις.

Οι συμβάσεις, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι αμοιβές της διοίκησης

Στο ίδιο αίτημα περιλαμβάνονται και οι συνεργασίες της ΔΕΥΑΖ με εξωτερικούς συνεργάτες και αναδόχους. Συγκεκριμένα, ζητούνται στοιχεία για το ποιοι παρείχαν υπηρεσίες στην επιχείρηση, το αντικείμενο κάθε συνεργασίας, τη διαδικασία ανάθεσης, τη διάρκειά της και την πηγή χρηματοδότησης. Η παράταξη ζητά, επίσης, να γνωστοποιηθούν το αρχικό και το τελικό τίμημα των συμβάσεων, οι τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και τα ποσά που τελικά καταβλήθηκαν. Ξεχωριστή ενότητα αφορά τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αυτές προβλέπονται. Ζητούνται οι σχετικές αποφάσεις, τα έξοδα μετακίνησης, τυχόν άλλες παροχές, αλλά και πληροφορίες για πρόσθετες συμβάσεις ή αναθέσεις προς μέλη της διοίκησης.

Στο επίκεντρο και οι προσλήψεις έως το τέλος του 2027

Η «Δύναμη Ελπίδας» ζητά ακόμη να ενημερωθεί για τον προγραμματισμό προσλήψεων κατά το υπόλοιπο του 2026 και για το 2027. Ειδικότερα, ζητούνται οι θέσεις που έχουν εγκριθεί ή προγραμματιστεί, οι υπηρεσίες και οι ειδικότητες που αφορούν, οι σχέσεις εργασίας και το εκτιμώμενο κόστος. Επιπλέον, η επιστολή προβλέπει τη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, συμβάσεων και άλλων εγγράφων, καθώς και επεξεργάσιμων αρχείων, όπως Excel, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συγκεντρωτικό αρχείο, ζητούνται τα επιμέρους διαθέσιμα στοιχεία.

«Η συγκέντρωση των στοιχείων δεν αλλάζει τις προτεραιότητές μας»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ σημειώνει ότι η διαδικασία ενημέρωσης δεν πρόκειται να επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και την εκτέλεση των έργων. Όπως αναφέρει, η συγκέντρωση των εγγράφων θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι υπηρεσίες να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες, να αποκαθιστούν τις βλάβες και να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα των έργων. «H συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων από την υπηρεσία δεν αλλάζει τις προτεραιότητές μας», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ύδρευση και την αποχέτευση της Ζακύνθου, όπως και τα έργα της καθημερινότητας, θα συνεχιστούν παράλληλα με τη διαδικασία ενημέρωσης.

Γεωργία Καλαμαρά