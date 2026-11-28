Στο ψήφισμά του ο Σύλλογος ζητά λύσεις για το νερό, το αποχετευτικό και τον βιολογικό καθαρισμό, προστασία των παραλιών και της αγροτικής γης, αλλά και ακύρωση των σχεδίων εξορύξεων στο Ιόνιο

Με μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και το μέλλον της Ζακύνθου ασχολήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του περιβαλλοντικού συλλόγου «Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στο νησί και ζητά άμεσες παρεμβάσεις για τη λειψυδρία, τη διαχείριση των απορριμμάτων, το αποχετευτικό και τον βιολογικό καθαρισμό, καθώς και για την προστασία των ακτών από την καταπάτηση και της αγροτικής γης από την υπερδόμηση. Παράλληλα, παίρνει σαφή θέση κατά των σχεδίων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.

Το ψήφισμα

Το ψήφισμα κοινοποιείται στον Δήμο, την Περιφέρεια Ι.Ν., τον Βουλευτή, τα αρμόδια Υπουργεία και τα ΜΜΕ, προκειμένου να λάβουν γνώση των θέσεων και των αιτημάτων του Συλλόγου. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία θεσμική, νομική και κινηματική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με άλλους φορείς και συλλογικότητες, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και του φυσικού πλούτου της Ζακύνθου.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται: «Εμείς, τα μέλη του περιβαλλοντικού συλλόγου «Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο» και οι πολίτες του νησιού που συμμετείχαμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Νοεμβρίου 2026, στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, διαπιστώνουμε με έντονη ανησυχία και αγανάκτηση τη ραγδαία περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική υποβάθμιση του τόπου μας. Η Ζάκυνθος βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη χρόνια αδράνεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις κεντρικές κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας του νησιού και καθιστούν τους μόνιμους κατοίκους ξένους στον ίδιο τους τον τόπο.

Με το παρόν ψήφισμα δηλώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση και απαιτούμε άμεσες λύσεις στα εξής κρίσιμα ζητήματα:

1.Οριστική λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας: Απαιτούμε τον άμεσο εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης, την παύση των διαρροών, την τοποθέτηση υδρόμετρων για έλεγχο των ιδιωτικών γεωτρήσεων και τον ορθολογικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές και καθαρό νερό για κάθε νοικοκυριό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

2.Αποκατάσταση της δημόσιας υγείας (Απορρίμματα, Αποχετευτικό, Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, Μυοκτονία): Απαιτούμε την άμεση, νόμιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων, την ουσιαστική αναβάθμιση και επέκταση του αποχετευτικού δικτύου καθώς και την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού, βάζοντας τέλος στη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των ακτών μας. Επιπλέον έγκαιρη και συστηματική μυοκτονία ώστε να σταματήσει η απειλή της λεπτεσπείρωσης για το νησί μας.

3.Προστασία των ακτών και του ελεύθερου αιγιαλού: Απαιτούμε τον τερματισμό της καταπάτησης των παραλιών μας και την άμεση παύση κάθε προσπάθειας αλλαγής των ορίων των αιγιαλών μέσω νομικών «παραθύρων» για την εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι παραλίες ανήκουν σε όλους τους πολίτες.

4.Στήριξη του πρωτογενή τομέα και ανάσχεση της υπερδόμησης: Ζητούμε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της αγροτικής γης, των ελαιώνων και των αμπελώνων μας από την ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση και την τουριστική τσιμεντοποίηση. Η διαφύλαξη των παραδοσιακών καλλιεργειών, των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής μας ταυτότητας αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για το νησί.

5.Ακύρωση των σχεδίων εξορύξεων στο Ιόνιο: Αντιτιθέμεθα σθεναρά στις κυβερνητικές εγκρίσεις για έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος. Η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, της αλιείας και της βιωσιμότητας του τουρισμού μας είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς ένα και μόνο ατύχημα θα ισοδυναμούσε με ολοκληρωτική καταστροφή.

Η Ζάκυνθος ανήκει στους ανθρώπους της και στις επόμενες γενιές».

Γεωργία Καλαμαρά