•24 κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της Ζακύνθου

•Καλύφθηκαν μόλις πέντε με την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Στα τέλη Νοεμβρίου και τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας στη Ζάκυνθο εξακολουθούν να παραμένουν, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί συνολικά 6.239 διδακτικές ώρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζει η ΕΛΜΕΖ, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 24 κενά σε διάφορες ειδικότητες, ενώ με την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις πέντε θέσεις. Σύμφωνα με την καταγραφή του Δ.Σ. της ΕΛΜΕΖ, η οποία αφορά την κατάσταση μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ελλείψεις αφορούν συνολικά 19 ειδικότητες. Ανάμεσά τους είναι φιλόλογοι, μαθηματικοί, θεολόγοι, καθηγητές Αγγλικών και Γαλλικών, οικονομολόγοι, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, καθηγητές μουσικής, αλλά και εκπαιδευτικοί για την Παράλληλη Στήριξη. Σημαντικές είναι οι ελλείψεις και σε ειδικότητες που σχετίζονται με την υποστήριξη των μαθητών, καθώς καταγράφονται κενά σε ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές και σχολικούς νοσηλευτές. Ειδικότερα, η ΕΛΜΕΖ αναφέρει δύο κενά σχολικών νοσηλευτών, ένα ψυχολόγου και ένα φυσικοθεραπευτή. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τις πρώτες τρεις εβδομάδες της σχολικής χρονιάς, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, χάθηκαν από 1.084 ώρες κάθε εβδομάδα. Στη συνέχεια ο αριθμός μειώθηκε, χωρίς όμως να σταματήσει η απώλεια διδακτικού χρόνου. Για την εβδομάδα 5 έως 9 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 464 χαμένες ώρες, ενώ την επόμενη εβδομάδα 441. Από τις 19 Οκτωβρίου και μετά, οι απώλειες κυμάνθηκαν αρχικά στις 398 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ για τις δύο τελευταίες εβδομάδες της καταγραφής, από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου, ανήλθαν στις 444 ώρες κάθε εβδομάδα. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι 6.239 διδακτικές ώρες που δεν πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου.

Η ΕΛΜΕΖ αποδίδει την κατάσταση στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και στην υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις περιορισμένες προσλήψεις αναπληρωτών. «Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ εξακολουθεί να κοροϊδεύει συνειδητά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι με την τρίτη φάση προσλήψεων καλύφθηκαν μόλις πέντε από τα 24 κενά που υπήρχαν στη Ζάκυνθο. Τέλος, αναφέρει: «Η πολιτική χρηματοδότησης των ιμπεριαλιστικών πολέμων, των φοροαπαλλαγών σε εφοπλιστές, του αναβαλλόμενου φόρου στους τραπεζίτες και των επιδοτήσεων στους μεγαλοξενοδόχους αποτυπώνεται στην υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και στην μη πρόσληψη των απαραίτητων εκπαιδευτικών. ρτο ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να αποκαλύπτει τα ψεύδη της κυβέρνησης και να καταδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που αυτή ακολουθεί».