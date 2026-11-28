Γιώργος Κατσαΐτης Εκδότης εφημερίδας «Ενημέρωση»

Γράφοντας σήμερα για την Κούβα, χωρίς διάθεση εξωραϊσμού, αλλά και χωρίς την ευκολία της καταστροφολογίας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο σοσιαλισμός προϋποθέτει υλική βάση. Δεν είναι μόνον ηθικό πρόταγμα, ούτε υπόθεση πολιτικής βούλησης και επαναστατικής συνείδησης.

Προϋποθέτει παραγωγικές δυνατότητες, ενεργειακή επάρκεια, τεχνολογία και διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η αντοχή μιας κοινωνίας δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην αυτοθυσία των ανθρώπων της.

Ο μηχανισμός του οικονομικού στραγγαλισμού της Κούβας δεν εξαντλείται στην απαγόρευση των εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ. Επεκτείνεται στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, μέσω της απειλής κυρώσεων σε επιχειρήσεις, τράπεζες, ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες. Ακόμη και όταν μια συναλλαγή επιτρέπεται, ο φόβος των κυρώσεων συχνά αποτρέπει τη χρηματοδότηση, την πληρωμή, την ασφάλιση ή τη μεταφορά του εμπορεύματος.

Η Κούβα χρειάζεται συνάλλαγμα για να εισαγάγει καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα, μηχανήματα και ανταλλακτικά. Χωρίς καύσιμα περιορίζεται η ηλεκτροπαραγωγή, υπολειτουργούν οι βιομηχανίες, δυσχεραίνεται η αγροτική παραγωγή, αποδιοργανώνονται οι μεταφορές. Η συρρίκνωση της παραγωγής περιορίζει με τη σειρά της τις εξαγωγές και συνεπώς την εισροή συναλλάγματος, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερες τις εισαγωγές. Ένας φαύλος κύκλος που αναπαράγει και διευρύνει την οικονομική υστέρηση.

Αυτή είναι η πολιτική λειτουργία του αποκλεισμού: να μετατρέπεται η οικονομική ασφυξία σε κοινωνική δυσαρέσκεια και η κοινωνική δυσαρέσκεια σε παράγοντα πολιτικής ανατροπής. Οι εσωτερικές αδυναμίες της κουβανικής οικονομίας και οι καθυστερήσεις στην παραγωγική της ανασυγκρότηση πολλαπλασιάζουν την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, η σύλληψη του Μαδούρο συνιστά καίριο πλήγμα για την Κούβα. Η ενεργειακή συνεργασία με τη Βενεζουέλα, με την παροχή πετρελαίου υπό προνομιακούς όρους και την ανταπόδοση με κουβανικές υπηρεσίες, κυρίως υγειονομικές και εκπαιδευτικές, αποτελούσε μια έμπρακτη παράκαμψη του αποκλεισμού. Η αποδυνάμωση αυτής της σχέσης κλονίζει τη στρατηγική του Φιντέλ Κάστρο για τη συγκρότηση ενός λατινοαμερικανικού χώρου οικονομικής συνεργασίας και πολιτικής ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ.

Εκείνο που προβάλλει σήμερα είναι τα στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής των Κουβανών. Η εξασφάλιση της τροφής, η λειτουργία των νοσοκομείων, η ηλεκτροδότηση των σπιτιών, οι μετακινήσεις, η αγωνία των νέων για το μέλλον τους. Να περιγράψουμε αυτή τη ζωή με ειλικρίνεια, χωρίς να αποκρύπτουμε ούτε την έκταση της δοκιμασίας ούτε τις πολιτικές που την επιτείνουν. Με την ελπίδα ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη.

Τα σημάδια, ωστόσο, δεν είναι ενθαρρυντικά. Στην κοινή διακήρυξη της συνάντησης Τραμπ, Σι και Πούτιν στη Σεντζέν, στις 19 Νοεμβρίου, η Κούβα δεν αναφέρεται. Δεν γνωρίζουμε τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Στα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα, πάντως, δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση για την ανακούφισή της από τον αποκλεισμό.

Πριν από εξήντα χρόνια η Κούβα βρισκόταν στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής. Σήμερα, ό,τι κι αν λέμε, δεν βρίσκεται. Και το ερώτημα είναι κατά πόσον άλλες δυνάμεις είναι διατεθειμένες να αμφισβητήσουν στην πράξη την αξίωση των ΗΠΑ να καθορίζουν τις τύχες των χωρών της περιοχής. Μια τέτοια συμμαχία πέραν του προφανούς θα είναι και μέτρο και για άλλα πράματα.

Ούτε ωφελεί ιδιαίτερα τους Κουβανούς η διαρκής επίκληση του Κάστρο και του Γκεβάρα, με επαναστατικά τραγούδια και νοσταλγικές αναδρομές. Είναι περισσότερο μια στάση που αφορά εμάς, τις πολιτικές μας καταβολές, τις αναμνήσεις και τις ανάγκες αυτοεπιβεβαίωσής μας. Μικρή πρακτική αξία έχει για εκείνους που υποφέρουν.

Ευχής έργον θα ήταν η συγκρότηση μιας διεθνούς συνεργασίας κρατών που να διαθέτουν την οικονομική ισχύ και την πολιτική αποφασιστικότητα να κόψουν τη θηλιά. Να εγγυηθούν τον ενεργειακό εφοδιασμό, να εξασφαλίσουν πιστώσεις, εναλλακτικούς μηχανισμούς διεθνών πληρωμών, θαλάσσιες μεταφορές και παραγωγικές επενδύσεις. Να καταστήσουν δηλαδή τον αποκλεισμό στην πράξη ανεφάρμοστο, αντί να περιορίζονται στην καταδίκη του στις ψηφοφορίες του ΟΗΕ. Πόσο μάλλον, όταν σαν την Ελλάδα, μεταβάλλουν στάση εναρμονιζόμενη για πρώτη φορά τόσο και γι’ αυτό το θέμα, με την τρέχουσα ηγεμονία των ΗΠΑ.

Τα κινήματα αλληλεγγύης μπορούν να συμβάλουν συμπληρωματικά, υλικά και ηθικά. Δεν διαθέτουν όμως τα μέσα να ανατρέψουν έναν τέτοιο διεθνή συσχετισμό.

Η Κούβα δεν έχει ανάγκη να συντηρείται ως σύμβολο της δικής μας επαναστατικής νεότητας. Έχει ανάγκη να επιβιώσει ως κοινωνία και να αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα να αποφασίζει για το μέλλον της.

Το ζητούμενο δεν είναι να αποδείξουν για άλλη μια φορά οι Κουβανοί πόσα μπορούν να αντέξουν. Είναι να πάψουν να υποχρεώνονται να τα αντέχουν.