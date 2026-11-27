Κοινωνικές δράσεις, προσφορά σε οικογένειες και παιδικές γιορτές ενόψει των Χριστουγέννων

Για δέκατη χρονιά η Εθελοντική Ομάδα Ζακύνθου συνεχίζει την προσπάθειά της, παραμένοντας σταθερά δίπλα σε ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Και φέτος, ενόψει των Χριστουγέννων, ετοιμάζει μια σειρά από δράσεις με επίκεντρο τα παιδιά, αλλά και τους συμπολίτες μας που χρειάζονται στήριξη, όχι μόνο τις ημέρες των γιορτών αλλά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσφορά παιχνιδιών και παιδικών βιβλίων, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, διανομή τροφίμων και παραδοσιακών κουλούρων, αλλά και επισκέψεις σε ανθρώπους που περνούν τις γιορτές μόνοι τους. Παράλληλα, η ομάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον στολισμό περιοχών του νησιού, θέλοντας να μεταφέρει το εορταστικό κλίμα και έξω από την πόλη.

Όπως ανέφερε το μέλος της Εθελοντικής Ομάδας, Διονύσης Νικολόπουλος, έχουν ήδη προσφερθεί παιδικά βιβλία στην εκκλησία του Σαρακηνάδου, προκειμένου να διατεθούν στη γιορτή που προγραμματίζεται για τις 20 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα, η ομάδα θα προσφέρει παιχνίδια και βιβλία για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μαχαιράδο, στην Αγία Μαύρα. Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η εκδήλωση που ετοιμάζεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, στον προαύλιο χώρο του σχολείου. «Στις 20 Δεκεμβρίου το 2ο Δημοτικό θα γεμίσει με παιδικές φωνές. Θα κάνουμε μια μεγάλη γιορτή προσφοράς, θα μοιράσουμε κουραμπιέδες, μελομακάρονα, παιχνίδια και παιδικά βιβλία, ενώ θα υπάρχει και ο Άγιος Βασίλης», ανέφερε ο κ. Νικολόπουλος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τους ανθρώπους της περιοχής της Ανάληψης, καθώς, όπως εξήγησε, πολλοί από αυτούς έχουν μεγαλώσει στο συγκεκριμένο σχολείο και έχουν συνδέσει μαζί του τα παιδικά τους χρόνια. «Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα, να πάρει ξανά ζωή το 2ο Δημοτικό για εμάς τους κατοίκους της περιοχής, εκεί όπου γεννηθήκαμε και παίζαμε για τόσα χρόνια. Δεν θέλουμε να χαθεί, όπως φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί και με το παλιό Νοσοκομείο», σημείωσε.

Στήριξη σε περίπου 20 οικογένειες και ανθρώπους που ζουν μόνοι

Πέρα από τις παιδικές εκδηλώσεις, η Εθελοντική Ομάδα συνεχίζει την καθημερινή προσπάθεια στήριξης συμπολιτών μας που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Τις ημέρες των Χριστουγέννων θα μοιράσει κουλούρες, τρόφιμα και δωροεπιταγές σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, ενώ θα συνεχίσει τη διανομή ρούχων, όπως κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, επίσης, επίσκεψη στο Νοσοκομείο, με σκοπό να προσφερθούν δώρα και λίγη χαρά σε παιδιά που ενδεχομένως νοσηλεύονται τις ημέρες των γιορτών.

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολόπουλος, η ομάδα έχει καταγράψει περίπου 20 οικογένειες και μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. «Δεν θα μείνει κανένας χωρίς λίγο κρέας και χωρίς τρόφιμα αυτές τις ημέρες. Κάθε χρόνο υπάρχουν οικογένειες που χρειάζονται στήριξη. Μπορεί κάποιοι να φεύγουν από τη ζωή, αλλά εμφανίζονται και άλλοι που έχουν ανάγκη. Δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος των τουριστών και της ευμάρειας. Υπάρχει και η πίσω πλευρά της Ζακύνθου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η πρωτοβουλία της ομάδας να επισκέπτεται ανθρώπους που ζουν μόνοι και να περνά μαζί τους την παραμονή των Χριστουγέννων, κόβοντας την κουλούρα και μοιράζοντας λίγες στιγμές συντροφιάς. «Είναι πολύ συγκινητικό να είναι κάποιος μόνος του και να του πηγαίνεις μια κουλούρα. Αντί να την κόψει μόνος του, κάθεσαι μαζί του μισή ώρα και την κόβετε παρέα», ανέφερε ο ίδιος.

Χριστουγεννιάτικος στολισμός και στο Βουγιάτο

Στις φετινές πρωτοβουλίες περιλαμβάνεται και ο στολισμός εξωτερικών χώρων σε περιοχές του νησιού. Η Εθελοντική Ομάδα προσφέρει χριστουγεννιάτικα δέντρα και στολίδια, τα οποία συγκεντρώνει από δωρεές, προκειμένου να δημιουργηθεί εορταστική ατμόσφαιρα και σε σημεία που μέχρι σήμερα δεν είχαν αντίστοιχη εικόνα. Μάλιστα, φέτος θα γίνει για πρώτη φορά χριστουγεννιάτικος στολισμός σε χώρο στο Βουγιάτο, με δέντρο και στολίδια που θα διαθέσει η ομάδα.

10 χρόνια προσφοράς και το πρωτοσέλιδο της «Ημέρας» που έγινε αφετηρία

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τη δημιουργία της Εθελοντικής Ομάδας, ο Διονύσης Νικολόπουλος θυμήθηκε και τα πρώτα βήματα της προσπάθειας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εφημερίδα μας και στη δημοσιογράφο Βιβή Κωνσταντινίδου, η οποία είχε αναδείξει τότε τη δράση τους. «Δέκα χρόνια κλείσαμε φέτος. Θυμάμαι εμένα και τον αδερφό μου να μας ανακαλύπτει τότε στους δρόμους η Βιβή Κωνσταντινίδου, που εργαζόταν στην “Ημέρα”. Μας έβαλαν πρωτοσέλιδο και από τότε κύλησε το νερό στο αυλάκι. Έτσι έγινε γνωστή η Εθελοντική Ομάδα, από ένα πρωτοσέλιδο που μας ανέδειξε ενώ καθαρίζαμε τις πινακίδες από τα αυτοκόλλητα», ανέφερε.

Διονύσης Μπινιώρης