Ανακοίνωση για έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού εξέδωσε το Τμήμα Πολιτικής Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου που προειδοποίησε για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τόσο σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου όσο και το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου. Μάλιστα υπάρχει πιθανότητα βροχόπτωσης μέχρι 60 χιλιοστά.

Η ανακοίνωση

“Από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο από σήμερα Παρασκευή 27/11/2026 έως και το απόγευμα του Σαββάτου 28/11/2026. Άνεμοι 5-6 τοπικά 7 μποφόρ.

Επίσης, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκε να τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code),

Α) την Παρασκευή 27.11.2026 και το Σάββατο 28.11.2026

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

• Η Περιφέρεια Ηπείρου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος & Ενέργειας ( Διαχειριστής του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών του Ιονίου Πανεπιστημίου), από απόψε Παρασκευή 27/11 έως αύριο το απόγευμα Σάββατο 28/11/2026 ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν τη Ζάκυνθο με πιθανότητα βροχόπτωσης έως 60 χιλ. στη στεριά και 100-120 χιλ. στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Γίνετε έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρή βροχόπτωση, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε φαινόμενα πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων καλούνται να είναι οι κάτοικοι όλων των ευάλωτων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές καθώς και αυτών που είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν.

Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσώρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους χειμάρρους γεφύρια και ρέματα.

Μεγάλη Προσοχή στις ευάλωτες περιοχές της Πόλης της Ζακύνθου καθώς και σε όλες τις παράκτιες περιοχές.

Παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και οι Εθελοντικές Οργανώσεις να είναι σε ετοιμότητα.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, είναι σε πλήρη 24ωρη ετοιμότητα, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Αρχές και τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Για την έγκυρη και σωστή ενημέρωση τους όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ. www.emy.gr ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

https://www.civilprotection.gr/el

https://bit.ly/2JQnrHI

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούν όλοι να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές στα τηλέφωνα :

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 199

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΥΚΩΝ 2695083217

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2695028117

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112”.