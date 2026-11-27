Συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) πραγματοποίησε, σήμερα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που ακολουθεί, καθώς και της πρωτοβουλίας που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα «ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για την ενίσχυση των ελληνικών νοικοκυριών κατά τη χρονική περίοδο 18-31 Δεκεμβρίου, όπως ενημερώνει ο κ. Σπανάκης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Δέσποινα Τσαγγάρη.

«Πριν τις γιορτές η τελική λίστα των προϊόντων του Προγράμματος “ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”»

Η τελική λίστα των προϊόντων και οι κωδικοί θα ανακοινωθούν πριν τις γιορτές και οι καταναλωτές θα εντοπίζουν πολύ εύκολα τα προϊόντα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» είτε στο ράφι είτε στην εφαρμογή PosoKanei.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας διαβεβαίωσαν τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Βασίλη Σπανάκη ότι θα στηρίξουν έμπρακτα την πρωτοβουλία «ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

«Την επόμενη εβδομάδα συνάντηση με Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων»

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης ανέφερε τα εξής:

«Είχαμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ιωάννη Μασούτη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας σε πολύ καλό κλίμα και με πρόθεση να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα “ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”, που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Ταυτόχρονα, είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω και με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων κ. Ιωάννη Γιώτη και προγραμματίστηκε συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί ΣΕΒΤ και ΕΣΕ έχουν την πρόθεση να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία “ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” προς όφελος των καταναλωτών».