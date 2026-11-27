Δωρεάν αναμένεται να παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ η εξέταση της αντιμυλλέριου ορμόνης (ΑΜΗ), η οποία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της γονιμότητας των γυναικών.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης από το βήμα της Βουλής, ο Οργανισμός έχει ήδη απευθύνει ερώτημα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) σχετικά με την κοστολόγηση της εξέτασης. Η σχετική απάντηση αναμένεται τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά, η εξέταση θα ενταχθεί αυτόματα στον κατάλογο των διαγνωστικών εξετάσεων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ.

«Ήταν μία δέσμευση του πρωθυπουργού και δική μου. Υλοποιείται τώρα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα έχει υλοποιηθεί. Το 2027 θα ισχύει, με στόχο να βοηθήσουμε τις νέες γυναίκες να γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η κατάσταση της γονιμότητάς τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι η εξέταση ΑΜΗ αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εκτίμηση της ωοθηκικής εφεδρείας και μπορεί να συμβάλει στον σχεδιασμό της κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης σε ζητήματα γονιμότητας.

Προς κάλυψη η κρυοσυντήρηση από τον ΕΟΠΥΥ

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας συμφώνησε με την πρόταση για την ένταξη της κρυοσυντήρησης στις παροχές του ΕΟΠΥΥ, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική δυνατότητα για τις γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν την επιλογή τεκνοποίησης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Όπως σημείωσε, η διαδικασία έχει υψηλό κόστος για τον Οργανισμό, ωστόσο αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρεί αναγκαία την οικονομική στήριξη των ενδιαφερομένων.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι οι κοινωνικές και επαγγελματικές συνθήκες έχουν αλλάξει και οι γυναίκες αποκτούν πλέον παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένες δυσκολίες γονιμότητας.

Η κρυοσυντήρηση, όπως ανέφερε, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν περισσότερες επιλογές για τη μελλοντική τους οικογένεια.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες στον ΕΟΠΥΥ και χαρακτήρισε την ένταξη της κρυοσυντήρησης ένα από τα στοιχήματα του 2027.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του οργανισμού σε σχέση με την εξέταση ΑΜΗ.

Τέλος, για τα Κέντρα Γονιμότητας μέσα στα δημόσια νοσοκομεία ο υπουργός είπε πως «είναι κάτι που δεσμεύομαι να το εξετάσω σοβαρά, ώστε το 2027 να γίνει».Ειδήσεις Υγείας χωρίς δεσμεύσεις με στόχο την ενημέρωση και την παρουσίαση όλων των πλευρών του τομέα της Υγείας από έγκριτους επιστήμονες και δημοσιογράφους.

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