Στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντός των θεμάτων είναι και το πόρισμα από την Διαχεριστική Αρχή για το έργο αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι και Άγιος Λέοντας. Επίσης θα γίνει ενημέρωση για την αποκατάσταση των οικολογικών διεργασιών του υγρότοπου λίμνης Κερίου Ζακύνθου όπως και συζήτηση για το θέμα των τυφλών οικοπέδωνκαι άλλα σημαντικά θέματα.

Αναλυτικά το κάλεσμα και τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε στην 25 η /2026 τακτική δημόσια συνεδρίαση τουΔημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 02 η του μηνός Δεκέμβριου,ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:45 δια ζώσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ζακύνθου (Πλατεία Σολωμού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 126 του ν.5314/2026.

Τα θέματα προς συζήτηση

1.Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου σχετικά με την εξέλιξη του έργου «Αποκατάσταση οικολογικών διεργασιών του υγροτόπου λίμνης Κεριού Ζακύνθου: Σφράγιση τριών (3) παλαιών γεωτρήσεων υδρογονανθράκων και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων

2.Ενημέρωση για το πόρισμα από Διαχειριστική Αρχή για το έργο : «Αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα, Γύρι Άγιος Λέοντας

3.Συζήτηση για τυφλά οικόπεδα

4.Η ανύπαρκτη εφαρμογή του επικαιροποιημένου Κανονισμού Καθαριότητας – Χωροθέτηση κάδων , πρόγραμμα αποκομιδής και επιβολή κυρώσεων

5.Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 156/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου: Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5314/2026 για τη λειτουργία και στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών, και Βρεφικών Σταθμών

6.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 294/2017 «Κανονιστική απόφαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ζακύνθου» και των κανονιστικών αποφάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ζακύνθου σε ενιαίο κείμενο.

7.Διάλυση της ΑΜΚΕ «Δίκτυο ελληνικών δήμων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του Αστικού περιβάλλοντος»

8.Καταλογισμός και αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών από τους Υπαλλήλους

9.Παραχώρηση γηπέδου Ρομιρίου και Μαχαιράδου

10.Αυθαίρετες κατασκευές διαχωριστικά – deck – τέντες

11.Αίτημα παραχώρησης της αίθουσας του 1ου ορόφου στο πρώην Δημαρχείο Λαγανά για πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων

12.Έγκριση Τοπογραφικού Διαγράμματος για την κατανομή κενοταφίου (χώρος φιλοξενίας) στο Ο.Τ. 93 και 96 ‘Α Κοιμητηρίου Ζακύνθου.

13.Παραχώρηση τάφου στοιχείων Β/45/2 στο Α’ Κοιμητήριο Δήμου Ζακύνθου για επαναδιάθεση.

14.Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2027-2028

και Παιδείας

15.Χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος λόγω οικονομικής αδυναμίας και αναγκαιότητα αντιμετώπισης προβλημάτων

και Παιδείας

16.Έγκριση χρηματικής επιχορήγησης ύψους 5.000,00 ευρώ προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων”, για την υποστήριξη της πολιτιστικής και μουσειακής δραστηριότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 525 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 5314/2026».