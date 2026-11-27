Από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλα τα ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία θα εντάσσονται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι πλέον θα είναι διαθέσιμα τα ραντεβού διαδικτυακά για τους πολίτες μέσα από την πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ήδη άλλωστε στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού της Η.Δ.Υ.Κ.Α., έχουν ενταχθεί τα ραντεβού των Τακτικών και Απογευματινών Ιατρείων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας οι διαγνωστικές εξετάσεις που θα είναι διαθέσιμες ψηφιακά είναι:

Απεικονιστικές: Ακτινογραφίες, Υπέρηχοι, Triplex αγγείων, Μέτρηση οστικής πυκνότητας, Αξονικές τομογραφίες, Μαγνητικές τομογραφίες, Σπινθηρογραφήματα και PET/CT

Λοιπές διαγνωστικές: Ωτορινολαρυγγολογία (ακοολογικές εξετάσεις και ηλεκτρονυσταγμογράφημα), Καρδιολογία (υπερηχοκαρδιογραφήματα και δοκιμασία κόπωσης)

Τα νοσοκομεία θα πρέπει να προγραμματίσουν έως τις 15 Δεκεμβρίου 2026 και να αναρτήσουν υποχρεωτικά τα διαθέσιμα ραντεβού στην πλατφόρμα από την 1η Ιανουαρίου 2027 για τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Ποιες διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται

Από την νέα πλατφόρμα προς ώρας εξαιρούνται οι επεμβατικές στεφανιογραφίες και οι αγγειογραφίες, οι ενδοσκοπήσεις και οι λοιπές επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, όπως βιοψίες και παρακεντήσεις υπό απεικονιστική καθοδήγηση.

Να σημειωθεί ότι η εξαίρεση αυτή δεν αφορά στα επείγοντα περιστατικά, τους νοσηλευόμενους ασθενείς και τις εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εφημερία.

Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού

Με βάση τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου υγείας από τις αρχές του χρόνου όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, με κάποιες εξαιρέσεις, θα ενταχθούν στην ενιαία πλατφόρμα και οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού είτε τηλεφωνικά στο 1566, είτε μέσω του finddoctors.gov.gr είτε μέσω της εφαρμογής MyHealth App.

Για τις εξετάσεις που απαιτούν προηγούμενη ιατρική εκτίμηση, ο πολίτης κλείνει ραντεβού στο ιατρείο του αρμοδίου τμήματος. Μετά την εκτίμηση, εφόσον κριθεί αναγκαία η εξέταση το αρμόδιο τμήμα καταχωρίζει και δεσμεύει το ραντεβού της εξέτασης στην ενιαία πλατφόρμα.

Επίσης κατά την καταχώρηση του ραντεβού ορίζεται το αρμόδιο τμήμα για τις εξετάσεις που απαιτούν συνεννόηση με τον ασθενή, όπως οι εξετάσεις υπό νάρκωση.

Τα ραντεβού αυτά καταχωρίζονται σε μη ορατό πρόγραμμα της πλατφόρμας περιλαμβάνονται στα κεντρικά στοιχεία παρακολούθησης, αλλά δεν διατίθενται για απευθείας κράτηση από τον πολίτη.

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