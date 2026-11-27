Τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και ICON συγκλίνουν στην εκτίμηση για ισχυρές βροχοπτώσεις – Πάνω από 200 χιλιοστά νερού αναμένονται τοπικά στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη δυτική και βόρεια Αττική ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά

Πρόγνωση από τον Γιώργου Τσατραφύλλια

Οι 10 περιοχές που θα ρίξει την περισσότερη βροχή τις επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Αττική, δείτε χάρτες για την κακοκαιρία

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Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το γερμανικό ICON, για τα αθροιστικά ύψη βροχής που αναμένονται στη χώρα μας μέχρι το τέλος της Κυριακής.

Τα δύο μοντέλα παρουσιάζουν σημαντική σύγκλιση ως προς τις περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενισχύοντας την εκτίμηση για ένα αξιόλογο επεισόδιο κακοκαιρίας με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Οι 10 περιοχές που θα ρίξει την περισσότερη βροχή τις επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Αττική, δείτε χάρτες για την κακοκαιρία

Οι 10 περιοχές που θα ρίξει την περισσότερη βροχή τις επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Αττική, δείτε χάρτες για την κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων βρίσκονται:

– Η Ήπειρος

– Η δυτική Στερεά Ελλάδα, με έμφαση στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία

– Η Θεσσαλία, κυρίως τα ορεινά και ανατολικά τμήματά της

– Η κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας

– Τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου

– Περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης

Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές τα αθροιστικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100-150 χιλιοστά, ενώ σε ορεινές περιοχές της δυτικής Ελλάδας οι προγνωστικές τιμές τοπικά υπερβαίνουν ακόμη και τα 200 χιλιοστά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και επαναλαμβανόμενη ένταση, καθώς ο κορεσμός του εδάφους μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

(protothema.gr)