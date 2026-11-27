Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κέρκυρας, συνελήφθη χθες, 26 Νοεμβρίου 2026, 17χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 17χρονος αφαίρεσε σε διαφορετικές περιπτώσεις, δύο οχήματα, από περιοχή της Νότιας Κέρκυρας, το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της 23 Νοεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Νοεμβρίου 2026.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν και οι γονείς του ανηλίκου κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας του.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας τα αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο 17χρονος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.