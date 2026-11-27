Δύσκολη ήταν η νύχτα για τη Νότια Κέρκυρα, η οποία δέχεται το κύριο πλήγμα της κακοκαιρίας που σαρώνει το Ιόνιο. Τα στοιχεία από τους ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (PWS) στην περιοχή εντυπωσιάζουν: Στον Χλωμό η καταγραφή έφτασε τα 197,6mm, ενώ στο Περιβόλι τα 192,8mm αναφέρει το corfupress.com

Η γεμάτη ένταση αυτή γραμμή καιρικών φαινομένων δεν περιορίζεται στο Ιόνιο. Περνώντας απέναντι, «σφυροκοπά» την Ήπειρο με την ίδια αγριότητα. Στη Γρίκα Θεσπρωτίας, ο σταθμός κατέγραψε τα ξημερώματα 141,99mm βροχής, με την ένταση να παραμένει σταθερά υψηλή (15mm/ώρα), ενώ τα Γιάννενα βρίσκονται επίσης υπό συνεχή βροχόπτωση εδώ και ώρες.

Στο ύψος του κρηπιδώματος του ποταμιού της Λευκίμμης και με ορμητική ροή έφτασε αργά το βράδυ το νερό, λόγω της εντονότατης βροχής που έπληξε τη Νότια Κέρκυρα. Την ίδια ώρα, παρουσιάζονται προβλήματα στις συγκοινωνίες (αεροδρόμιο, λιμάνι) ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές στην πόλη και το υπόλοιπο νησί.



Οι κάτοικοι της Λευκίμμης γύρω από το Ποτάμι πέρασαν το βράδυ με ανησυχία, καθώς είχαν χρόνια να δουν τα νερά τόσο φουσκωμένα , με αποτέλεσμα ακόμα και τα σκάφη να είναι σχεδόν έτοιμα να βγουν στην… ξηρά! Σε αρκετά σημεία λόγω του ύψους της βροχόπτωσης, νερά πέρασαν στο οδόστρωμα ενώ υπήρξε κίνδυνος η ροή των υδάτων ακόμα και να καβαλήσει την υπερυψωμένη γέφυρα και το δρόμο!