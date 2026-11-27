Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Αντώνης Πανούτσος, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, με πολυετή παρουσία στον Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση αναφέρει το sport24.gr

Θλίψη στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου σε ηλικία 78 ετών την Παρασκευή (27/11).

Ο γνωστός δημοσιογράφος και αθλητικογράφος έφυγε από τη ζωή, έχοντας αφήσει πίσω του μία μακρά διαδρομή δεκαετιών στον ελληνικό Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με καταγωγή από την Ύδρα. Κατά τη διάρκεια της ζωής του έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και το τότε Δυτικό Βερολίνο, πριν συνδέσει το όνομά του με την ελληνική δημοσιογραφία.

Στη μακρόχρονη επαγγελματική του πορεία εργάστηκε και αρθρογράφησε σε μερικά από τα σημαντικότερα αθλητικά και πολιτικά έντυπα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Φως των Σπορ, ο Φίλαθλος, το Βήμα και η SportDay.

Πριν και παράλληλα με την ενασχόλησή του με την αθλητική δημοσιογραφία είχε έντονη παρουσία και στον χώρο της μοτοσυκλέτας, εργαζόμενος σε σχετικά περιοδικά και συμμετέχοντας στην έκδοση των περιοδικών “Μοτό” και “Οζ”.

Ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη έγινε με τα χρόνια η συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, με τους δύο δημοσιογράφους να αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικότερα δίδυμα των ελληνικών αθλητικών ΜΜΕ.

Μαζί συνεργάστηκαν επί σειρά ετών τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση, ενώ από τις εκπομπές που έμειναν περισσότερο συνδεδεμένες με τα ονόματά τους ήταν το “Tora Tora Tora”, το οποίο παρουσίαζαν καθημερινά στην ΕΡΤ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.

Οι δυο τους βρέθηκαν επίσης στην παρουσίαση της ιστορικής “Αθλητικής Κυριακής”, ενώ η κοινή τους παρουσία συνεχίστηκε επί σειρά ετών στα ερτζιανά. Στον bwinΣΠΟΡ FM παρουσίαζαν την εκπομπή “Να τα λέτε, να τα γράφετε”, σχολιάζοντας με τον ιδιαίτερο τρόπο τους την ελληνική και διεθνή αθλητική επικαιρότητα.