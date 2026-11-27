Σε ανακοίνωση προχώρησε η Ζακυνθινή Ένωση Υγρού Στίβου καθώς θα λάβει μέρος στο 10ο Επετειακό Τρόπαιο Κολύμβησης του Παναθηναϊκού Α.Ο. Ο σύλλογος θα συμμετάσχει με 6 κολυμβητές και στόχο έχει κερδίσει εμπειρίες αλλά και να φτάσει σε διακρίσεις σε μια ιδιαίτερα σημαντική διοργάνωση.

Ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση για το γεγονός ότι θα λάβει μέρος στους αγώνες.

«Η ομάδα της ‘’ΖΕΥΣ’’ θα λάβει μέρος στο 10ο Διεθνές τρόπαιο Παναθηναϊκού A.O στην Αθήνα από 27-29 Νοεμβρίου στο κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. Μετέχουν 73 ομάδες από Ελλάδα και Κύπρο με πάνω από 1.300 κολυμβητές /τριες. «Η Ζακυνθινή Ένωση Υγρού Στίβου», θα μετέχει με 6 κολυμβητές!! Προπονητής, για τρίτη χρονιά, ο κ. Μιχάλης Μπάστας, θα οδηγήσει, την ομάδα, σε νέες επιτυχίες. Αν και είμαστε αρκετά συρρικνωμένη σαν ομάδα, διότι (πανεπιστήμιο, μεταδημότευση οικογενειών, μεταγραφές) , η ομάδα μου είναι έτοιμη να δώσει το αγωνιστικό παρόν, διεκδικώντας, το καλύτερο και σ αυτή την χρονιά !!

Οι συμμετέχοντες κολυμβητές:

· Καλάνδριας Διονύσιος: 50, 100 Ελεύθερο, 50 Ύπτιο

· Μαλέα Αναστασία: 50, 100 Πρόσθιο , 50 Ελεύθερο

· Αρβανιτάκη βασιλική: 50, 100 Ύπτιο, 100 Ελεύθερο

· Βρυώνη Αργυρώ: 100 Ελεύθερο, 100 Ύπτιο , 200 Μικτή ατομική

· Μάτρι Άνια: 50, 100 Ύπτιο, 100 Ελεύθερο

· Γούλου Δήμητρα: 100, 200 Ύπτιο, 50 Πρόσθιο».

Διονύσης Μπινιώρης