Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους χαρακτηριστικότερους ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Από την «Ορέστεια» του Δημήτρη Ροντήρη μέχρι τις αξέχαστες κωμωδίες της Φίνος Φιλμ, διέγραψε μια πορεία επτά δεκαετιών στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση αναφέρει το news247.gr

Ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο γνωστός ηθοποιός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο, ενώ πέθανε στο σπίτι του.

Υπήρξε ένας από τους ηθοποιούς που ταυτίστηκαν με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, όταν οι κωμωδίες της δεκαετίας του 1960 γέμιζαν τις αίθουσες και δημιουργούσαν χαρακτήρες που έμελλε να συνοδεύουν πολλές γενιές θεατών. Με το χαρακτηριστικό παρουσιαστικό του, την ευγένεια και τη φινέτσα του, καθιερώθηκε ως ένας από τους γνώριμους ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά. Συχνά, ωστόσο, οι ρόλοι του είχαν μια ιδιαιτερότητα: ήταν ο γοητευτικός άνδρας που διεκδικούσε την πρωταγωνίστρια, για να τη χάσει τελικά από κάποιον άλλον.

Ο ίδιος είχε βρει μια λέξη για να περιγράψει αυτούς τους κινηματογραφικούς χαρακτήρες: «αντεραστές». Πίσω από αυτή την οικεία εικόνα της μεγάλης οθόνης υπήρχε ένας ηθοποιός με σοβαρή θεατρική παιδεία, μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη, με συμμετοχές σε περισσότερα από 90 θεατρικά έργα και μια καριέρα που απλώθηκε από το αρχαίο δράμα και το κλασικό ρεπερτόριο μέχρι την επιθεώρηση, την τηλεόραση και τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.