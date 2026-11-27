Αναστασία (Τάνια) Πέττα Φιλόλογος Ελληνικής και Ιταλικής, M.Ed, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

Την προηγούμενη εβδομάδα που κυκλοφόρησε το GTA 6 (Grand Theft Auto), ενήλικες σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ασθενείς. Δεν είχαν πυρετό, είχαν παραγγελία. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πήραν άδεια για να μείνουν σπίτι με μια κονσόλα και κανείς δεν φάνηκε να το βρίσκει παράξενο. Το διαβάσαμε σαν ανέκδοτο.

Την ίδια εβδομάδα, σχεδόν όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ρωτούσαν αν το είδα, αν παίζω. Κάποιοι το είχαν ήδη πάρει, άλλοι θα το αγόραζαν για να παίξουν. Ήξεραν λεπτομέρειες, και μάλιστα πολλές, ενίοτε ανησυχητικές. Δεν με προκαλούσαν. Ρωτούσαν όπως ρωτάς κάποιον που μπορεί να ανήκει στην ίδια παρέα. Άλλωστε, στα μάτια τους το παιχνίδι δεν ήταν πια μια αποκλειστικά παιδική υπόθεση. Το συζητούσαν οι μεγάλοι, το περίμεναν οι μικροί και κάπου ανάμεσα τα όρια των δύο κόσμων έμοιαζαν να έχουν θολώσει.

Δεν θα κάνω εδώ κριτική στο παιχνίδι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το GTA έχει σήμανση για ενήλικες, άρα κάποιος ενήλικας έδωσε την άδεια. Με τη μία ή την άλλη έννοια της λέξης: ο ένας πήρε άδεια από τη δουλειά, ο άλλος έδωσε άδεια στο παιδί. Δεν το λέω για να κατηγορήσω κανέναν. Το λέω γιατί αυτό το «κάποιος» σπάνια έχει όνομα. Όταν ένα παιδί λέει «όλοι το έχουν», η συζήτηση συνήθως τελειώνει εκεί, γιατί ο καθένας περιμένει από τον άλλον να βάλει το όριο.

Στο εξωτερικό, σχολεία έφτασαν να δίνουν δώρα στους μαθητές για να μην κάνουν κοπάνα, ακόμη και να στέλνουν σχολικό να παραλάβει όσα παιδιά δεν θα εμφανίζονταν. Δεν μιλάω για ελληνικά σχολεία, αλλά το ερώτημα μας αφορά: τι έχει να προσφέρει ένα σύστημα που ανταγωνίζεται κάτι πιο ελκυστικό, εκτός από ανταμοιβή; Όταν η παρουσία χρειάζεται δώρο, το σχολείο έχει ήδη χάσει κάτι που δεν το φέρνει πίσω ούτε το καλύτερο δώρο.

Όλο τον χρόνο λέμε στα παιδιά ότι η παρουσία είναι υποχρέωση και ότι η αρρώστια είναι αρρώστια. Και μετά βλέπουν τον μεγάλο να δηλώνει «ασθενής» για να παίξει. Δεν καταλαβαίνουν λάθος. Καταλαβαίνουν πολύ σωστά: οι κανόνες ισχύουν μέχρι να εμφανιστεί κάτι που θέλουμε πραγματικά.

Θα πει κάποιος: «Μα έτσι είναι η ζωή. Μια μέρα άδεια ήταν, κανείς δεν έπαθε τίποτα». Ίσως. Δεν με απασχολεί η μέρα. Μια μέρα άδεια μπορεί να τη ζητήσει κανείς ανοιχτά, με το όνομά της. Με απασχολεί το ψέμα που τη συνοδεύει, γιατί αυτό ακούνε τα παιδιά. Το «έτσι είναι η ζωή» δεν εξηγεί τίποτα. Και κάπως έτσι, η ειλικρίνεια γίνεται αξία που επικαλούμαστε όταν μας βολεύει.

Με ρώτησαν αν παίζω. Δεν με ρώτησαν αν είμαι υπέρ ή κατά, ούτε αν επιτρέπεται. Με ρώτησαν αν παίζω. Σαν να ήξεραν ότι εμάς κοιτάνε.