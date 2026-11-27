Διονύσης Τσιριγώτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το δημογραφικό ζήτημα της Ελλάδας δεν περιορίζεται στη μείωση των γεννήσεων ούτε συνιστά πρόσκαιρη απόκλιση από κάποια ιστορική κανονικότητα.

Αποτελεί σύνθετο κοινωνικό μετασχηματισμό, στον οποίο αλληλεπιδρούν η υποχώρηση της γονιμότητας, η αύξηση της μακροβιότητας, η μεταβολή της ηλικιακής δομής και οι μεταναστευτικές ροές. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν την αγορά εργασίας, τη διαγενεακή αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα της κοινωνικής προστασίας και τις δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η ερμηνεία τους απαιτεί συνδυασμό δημογραφικής ανάλυσης, κοινωνικής θεωρίας και εμπειρικής τεκμηρίωσης. Προϋποθέτει διάκριση μεταξύ γονιμότητας, γεννήσεων, φυσικής μεταβολής και πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Η κλασική θεωρία της δημογραφικής μετάβασης περιγράφει τη μακροχρόνια μετάβαση από υψηλά επίπεδα θνησιμότητας και γεννητικότητας σε αντίστοιχα χαμηλά επίπεδα. Η θεωρία της δεύτερης δημογραφικής μετάβασης αναδεικνύει συμπληρωματικά την αναβολή της τεκνοποίησης, τη διαφοροποίηση των οικογενειακών μορφών και την ενίσχυση της ατομικής αυτονομίας. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις αυτές δεν νομιμοποιούν μονοαιτιακές ερμηνείες. Οι αξιακές μεταβολές αλληλεπιδρούν με το στεγαστικό κόστος, την εργασιακή επισφάλεια, την άνιση κατανομή της φροντίδας και τις δυσκολίες συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Κρίσιμο ερευνητικό ζήτημα παραμένει η απόσταση ανάμεσα στον επιθυμητό και στον πραγματοποιούμενο αριθμό παιδιών. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και ανεπτυγμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας δεν εξαλείφουν τις δυσκολίες που συνοδεύουν τις αποφάσεις τεκνοποίησης.

Στην ελληνική περίπτωση, οι παραπάνω μηχανισμοί εντάθηκαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των συμπαρομαρτούντων της. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα, η μετανάστευση νέων στο εξωτερικό και η καθυστερημένη οικονομική αυτονόμηση δυσχέραναν τη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, η είσοδος ολιγάριθμων γενεών στις αναπαραγωγικές ηλικίες περιορίζει τον αριθμό των δυνητικών μητέρων. Πρόκειται για εκδήλωση της δημογραφικής αδράνειας: ακόμη και εάν αυξηθεί ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα, οι συνολικές γεννήσεις ενδέχεται να παραμείνουν χαμηλές, επειδή έχει ήδη συρρικνωθεί η αναπαραγωγική βάση του πληθυσμού.

Η εμπειρική αποτύπωση αναδεικνύει την έκταση της μεταβολής. Από περίπου 148.000 ετήσιες γεννήσεις κατά την περίοδο 1979-1980, η Ελλάδα υποχώρησε σε περίπου 67.000 ετησίως κατά τη διετία 2024-2025. Η απόκλιση γεννήσεων και θανάτων διαμορφώνει έντονα αρνητικό φυσικό ισοζύγιο. Ωστόσο, η υποχώρηση εμφανίζει σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις: μεταξύ 2009 και 2024 υπερέβη το 50% σε ορισμένες ηπειρωτικές ενότητες, ενώ σε επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές ήταν σαφώς ηπιότερη. Η χωρική αυτή ανισότητα υποδεικνύει ότι η ηλικιακή σύνθεση, η οικονομική δραστηριότητα και οι πληθυσμιακές μετακινήσεις διαμορφώνουν διαφορετικές τοπικές και περιφερειακές δημογραφικές τροχιές.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Ζάκυνθος, όπου, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, η μείωση των γεννήσεων μεταξύ 2009 και 2024 παρέμεινε κάτω από 15%. Η τουριστική οικονομία και οι συναφείς ανάγκες απασχόλησης ενδέχεται να συμβάλλουν στην προσέλκυση ή στη συγκράτηση των κατοίκων νεότερης ηλικίας. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση συνιστά ερμηνευτική υπόθεση, όχι αποδεδειγμένη αιτιακή σχέση. Η αξιολόγησή της προϋποθέτει στοιχεία για τη μόνιμη εγκατάσταση, τις ηλικιακές μεταβολές και το μεταναστευτικό ισοζύγιο. Απαιτεί επίσης σύγκριση με περιοχές παρόμοιου μεγέθους, ώστε να διαχωρίζονται οι τοπικές ιδιαιτερότητες από τις ευρύτερες νησιωτικές τάσεις.

Μια πρόσθετη διάσταση προκύπτει από τη σύνθεση του πληθυσμού κατά ιθαγένεια. Στην Απογραφή του 2021, περίπου το 85,4% των κατοίκων της Ζακύνθου είχε ελληνική και το 14,6% ξένη ιθαγένεια. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 463 γεννήσεις, εκ των οποίων 360 από μητέρες ελληνικής και 103 από μητέρες ξένης ιθαγένειας. Συνεπώς, οι τελευταίες αντιστοιχούσαν στο 22,2% των γεννήσεων, έναντι συμμετοχής 14,6% των αλλοδαπών στον συνολικό πληθυσμό. Το 2025 καταγράφηκαν 83 γεννήσεις από μητέρες ξένης ιθαγένειας σε σύνολο 353, ποσοστό 23,5%.

Η σύγκριση αυτή αναδεικνύει σημαντική συμμετοχή των αλλοδαπών μητέρων στις γεννήσεις, δεν αποδεικνύει όμως υψηλότερη γονιμότητα. Ο πληθυσμιακός παρονομαστής περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες και τα φύλα, ενώ η αξιόπιστη σύγκριση απαιτεί αριθμούς γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας ανά ιθαγένεια και, ιδανικά, ηλικιακά ειδικούς δείκτες. Επιπλέον, η ιθαγένεια δεν ταυτίζεται με τη μεταναστευτική καταγωγή, καθώς οι πολιτογραφημένοι κάτοικοι καταγράφονται ως Έλληνες πολίτες. Επομένως, η παρατηρούμενη διαφορά δεν μπορεί να ερμηνευθεί αυτομάτως ως διαφορά αναπαραγωγικής συμπεριφοράς.

Η διαχρονική εικόνα επιβάλλει περαιτέρω προσοχή. Μεταξύ 2009 και 2025 οι γεννήσεις από μητέρες ελληνικής ιθαγένειας μειώθηκαν από 282 σε 270, ενώ από μητέρες ξένης ιθαγένειας από 165 σε 83. Η μεταβολή δεν ήταν γραμμική: το 2021 οι αντίστοιχες γεννήσεις ανήλθαν σε 360 και 103. Συνεπακόλουθα, η σχετική ανθεκτικότητα της Ζακύνθου δεν τεκμηριώνεται ως αποτέλεσμα διαρκώς αυξανόμενης συμβολής αλλοδαπών μητέρων. Πολιτογραφήσεις, μετακινήσεις και μεταβολές της ηλικιακής σύνθεσης ενδέχεται να επηρεάζουν τις καταγραφές.

Εξίσου αναγκαία είναι η διάκριση μεταξύ φυσικού ισοζυγίου και συνολικής πληθυσμιακής μεταβολής. Η επιλογή διαφορετικών ετών αναφοράς δύναται να μεταβάλει αισθητά την εικόνα της σχετικής ανθεκτικότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ζάκυνθος δεν συνιστά εξαίρεση από τη δημογραφική γήρανση, αλλά χρήσιμη περίπτωση διερεύνησης της σχέσης εργασίας, μετανάστευσης και οικογενειακής συγκρότησης. Η σχετική συγκράτηση των γεννήσεων απαιτείται να εξετάζεται παράλληλα με τους θανάτους, την εποχικότητα της απασχόλησης, το κόστος κατοικίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας. Μια αποτελεσματική δημογραφική πολιτική οφείλει να δημιουργεί σταθερές προϋποθέσεις διαβίωσης και οικογενειακού σχεδιασμού, χωρίς διακρίσεις ιθαγένειας. Εν ολίγοις, το ουσιώδες ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα παιδιά γεννιούνται, αλλά ποιες κοινωνικές συνθήκες επιτρέπουν στους κατοίκους να παραμένουν, να συγκροτούν οικογένειες και να σχεδιάζουν με ασφάλεια το μέλλον τους.