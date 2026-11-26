•Νομική θωράκιση της επιχείρησης και απόφαση να μην παραληφθεί το έργο εάν δεν ολοκληρωθεί

•Γ. Τσουρουνάκης: «Πληρώθηκαν εργασίες που δεν έγιναν…»

•Γ. Στασινόπουλος: «Όλα τα εντάλματα έχουν κοπεί προς τον ανάδοχο»

Με έντονες αντιπαραθέσεις, ερωτήματα για τη διαχείριση των χρημάτων και αιχμές για τις εργασίες, συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΖ, το απόγευμα της Τετάρτης (25/11), το οριστικό πόρισμα για το έργο αντικατάστασης και επέκτασης του αγωγού ύδρευσης Λούχα – Αγία Μαρίνα – Γύρι – Άγιος Λέοντας.

Η δημοσιονομική διόρθωση που επιβλήθηκε ανέρχεται περίπου στις 871.000 ευρώ, ενώ η Διαχειριστική Αρχή απορρίπτει τις αντιρρήσεις που είχαν καταθέσει οι υπηρεσίες. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στο οικονομικό σκέλος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πληρωμές προς τον ανάδοχο, το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν εργασίες που δεν είχαν εκτελεστεί, αλλά και η παρουσία υπεργολάβου στο έργο χωρίς, σύμφωνα με το πόρισμα, την απαιτούμενη έγκριση. Ο κ. Γιώργος Τσουρουνάκης ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Στασινόπουλο για το πού κατέληξαν τα χρήματα, ποιος υπέγραψε τις πιστοποιήσεις και ποιος εκτελεί σήμερα το έργο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι οι χρηματοδοτήσεις και τα εντάλματα εκδόθηκαν προς τον ανάδοχο, με τις εγκρίσεις των λογαριασμών να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής. Παράλληλα, έγινε σαφές ότι ο Δήμος θα προσφύγει δικαστικά κατά του πορίσματος, ενώ η ΔΕΥΑΖ θα κινηθεί με το νομικό της σύμβουλο, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Τα 871.000 ευρώ και οι πληρωμές στον ανάδοχο

Ανοίγοντας το θέμα, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, κ. Διονύσης Τουρκάκης, ενημέρωσε τα μέλη ότι το οριστικό πόρισμα προβλέπει δημοσιονομική διόρθωση περίπου 871.000 ευρώ. Από αυτά, περίπου 807.000 ευρώ αφορούν τον 7ο λογαριασμό και τα υπόλοιπα 64.000 ευρώ τον 4ο και τον 5ο λογαριασμό, καθώς και τη μεταφορά υλικών. Όπως εξήγησε, οι αντιρρήσεις της δημοτικής αρχής απορρίφθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή, ενώ το ποσό καταλογίζεται στον Δήμο Ζακύνθου, ως δικαιούχο του έργου, με προθεσμία πληρωμής 15 ημερών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος θα προσφύγει στα δικαστήρια, ενώ η ΔΕΥΑΖ, ως κύριος του έργου, οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό νομικού συμβούλου για να διασφαλίσει τη θέση της. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του κ. Τσουρουνάκη, ο οποίος επανέφερε ερωτήματα που, όπως είπε, είχε καταθέσει ήδη από τις 23 Σεπτεμβρίου και αφορούσαν τα δύο τελευταία εντάλματα και κυρίως τα 807.000 ευρώ του 7ου λογαριασμού. «Σε ποιον λογαριασμό μπήκαν τα 807.000 ευρώ του 7ου λογαριασμού; Δηλώνατε ότι πήγαν στον Αλαβέρα. Πώς δόθηκαν 900.000 ευρώ όταν το έργο ήταν στο 25-30%; Ποιος έλεγξε και υπέγραψε;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε προς τον Δήμαρχο. Ο κ. Στασινόπουλος απάντησε ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις και τα εντάλματα είχαν εκδοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον ανάδοχο, δηλαδή την εταιρεία «Αλαβέρας Φίλιππος & Σία». «Οι εγκρίσεις λογαριασμών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου είχαν τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πληρώθηκαν εργασίες που δεν έγιναν»

Στη συζήτηση παρενέβη ο κ. Ανδρέας Ξένος, ο οποίος επέμεινε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου ζητούνται τα παραστατικά που αφορούν τα εντάλματα των 807.000 ευρώ, χωρίς να έχουν δοθεί οι απαντήσεις που ζητούνται. «Το ίδιο το πόρισμα λέει ότι πληρώθηκαν εργασίες που δεν έγιναν! Επίσης, η παράταση του έργου έχει λήξει από τον Ιούνιο του 2024. Πώς κατασκευάζεται τώρα και από πού πληρώνεται;», ρώτησε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Στουφής, ο οποίος στάθηκε στα ευρήματα του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026. Όπως ανέφερε, είχε εκδοθεί και πληρωθεί ένταλμα 807.000 ευρώ το 2025, όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντλιοστάσια, τα μηχανήματα βρίσκονταν ακόμη σε κούτες και το έργο παρέμενε ημιτελές. «Ποιος υπέγραψε ότι τα έργα έγιναν;», ήταν το ερώτημά του, ενώ έθεσε και το ζήτημα της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΖ, για την οποία η Διαχειριστική Αρχή επισημαίνει ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένη συμφωνία. Ο κ. Τουρκάκης απάντησε ότι η προγραμματική σύμβαση είχε υπογραφεί το 2020 και αφορούσε τη διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Όπως είπε, η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί ότι εξακολουθεί να ισχύει, σημειώνοντας ότι και αυτό το ζήτημα θα τεθεί στην προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κ. Κλάδης από την πλευρά του διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί τόσο μεγάλα ποσά όταν, όπως υποστήριξε, το έργο είχε εκτελεστεί μόλις κατά 20-25%. Μάλιστα, ανέφερε ότι το κτίριο στη Λούχα κατασκευάστηκε μόλις πριν από δύο μήνες, ενώ υπήρχαν πληρωμές για εργασίες που δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί.

Η υπεργολαβία και οι ευθύνες

Ένα από τα πιο έντονα σημεία της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση για την υπεργολαβία και το ποιος τελικά εκτελεί σήμερα το έργο. Ο κ. Σταύρος Κακολύρης και ο κ. Τσουρουνάκης έθεσαν το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι το πόρισμα αναφέρεται σε προβλήματα νομιμότητας της υπεργολαβίας και ζητώντας να διευκρινιστεί εάν τις εργασίες εκτελεί ο αρχικός ανάδοχος, Αλαβέρας, ή άλλη εταιρεία που εμφανίζεται ως υπεργολάβος. Ο κ. Τσουρουνάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, υποστηρίζοντας ότι το πόρισμα καταγράφει πως υπήρχε υπεργολάβος που εργαζόταν χωρίς την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. Παράλληλα, έθεσε και ζητήματα που αφορούν τον τρόπο κατασκευής του αγωγού, λέγοντας ότι οι σωλήνες τοποθετούνται σε βάθος περίπου 30 εκατοστών, πάνω σε πέτρες. Όπως τόνισε, ο σκοπός του έργου ήταν να μεταφερθεί νερό από την Αγία Μαρίνα προς τα ορεινά χωριά και όχι να συμβεί το αντίθετο. Ο κ. Γκλαβάς στάθηκε σε ένα ακόμη εύρημα του πορίσματος, αυτό της μη λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή δεν συνεδρίασε ποτέ και δεν υπήρχαν πρακτικά από το 2019. Επιπλέον, επισήμανε ότι ο ανάδοχος είχε προχωρήσει σε ιδιωτικό συμφωνητικό υπεργολαβίας, ενώ αρχικά είχε δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβο, γεγονός που, σύμφωνα με το πόρισμα, καθιστά τις σχετικές δαπάνες μη επιλέξιμες.

Η απόφαση

Μετά τις τοποθετήσεις και την έντονη αντιπαράθεση, ο κ. Στουφής κατέθεσε τέσσερις προτάσεις, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την προστασία της επιχείρησης. Ειδικότερα, πρότεινε: 1) Να μην παραληφθεί το έργο όσο παραμένει ημιτελές, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως, να δοκιμαστεί και να λειτουργήσει με όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις. 2) Να ζητηθεί από τον Δήμο, ως φορέα υλοποίησης, να κινήσει άμεσα τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 3) Να κοινοποιηθεί η οριστική έκθεση ελέγχου στον Εισαγγελέα Ζακύνθου, ώστε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για την πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών άνω των 800.000 ευρώ που, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν είχαν εκτελεστεί. 4) Να αποσταλεί έγγραφο ή και εξώδικο στον Δήμο, με το οποίο η ΔΕΥΑΖ θα ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδέχεται καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση από τη δημοσιονομική διόρθωση των 871.000 ευρώ.

Ο κ. Τσουρουνάκης και ο κ. Κακολύρης συμφώνησαν με τις προτάσεις, ζητώντας να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Από την πλευρά της, η κα Καπνίση (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.) υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΔΕΥΑΖ παραμένει να φτάσει το νερό στην ορεινή ζώνη, σημειώνοντας ότι το ποσό καταλογίζεται στον Δήμο και πως όποιος θέλει να διερευνήσει τις ευθύνες για τις πληρωμές μπορεί να το κάνει.

Ο κ. Γκλαβάς τόνισε ότι η ΔΕΥΑΖ, ως τελικός αποδέκτης του έργου, πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά της και ο νομικός σύμβουλος να παρακολουθεί στενά τις δικαστικές ενέργειες τόσο του Δήμου όσο και τις διαδικασίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τελικά, ο κ. Τουρκάκης συνέθεσε τις προτάσεις που κατατέθηκαν και εισηγήθηκε να διαβιβαστούν στον νομικό σύμβουλο μαζί με το πλήρες πρακτικό της συνεδρίασης. Σκοπός είναι να συνταχθεί νομική γνωμοδότηση και να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες της ΔΕΥΑΖ για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό νομικού συμβούλου, στον οποίο θα ανατεθεί να εξετάσει το σύνολο των ζητημάτων και να προτείνει τις απαραίτητες νομικές κινήσεις.

Τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ακόμη δύο πορίσματα που αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση της ΔΕΥΑΖ. Για τη μελέτη σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτων και την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση 1.920 ευρώ, η οποία αφορά κυρίως τυπικές παραλείψεις στην προβολή της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, όπως η μη τοποθέτηση των προβλεπόμενων σημάτων και πινακίδων. Παρά τις επισημάνσεις για τις διαδικαστικές παραλείψεις, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να γίνει αποδεκτή η διόρθωση και να μην υπάρξει νομική προσφυγή, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετα έξοδα.

Το δεύτερο πόρισμα αφορά έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο για την περίοδο 2015-2017, με δημοσιονομική διόρθωση περίπου 60.000 ευρώ. Το ποσό συνδέεται κυρίως με δαπάνες καυσίμων, μη εγκεκριμένες υπερκαταναλώσεις οχημάτων, ένα ένταλμα χωρίς δικαιολογητικά και την απουσία 195 χρηματικών ενταλμάτων από το αρχείο της επιχείρησης. Ο κ. Στουφής έκανε λόγο για σοβαρά ευρήματα, αναφέροντας περιπτώσεις οχημάτων με υπερβολική κατανάλωση καυσίμων και ζητώντας να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες. Ο Δήμαρχος, από την πλευρά του, διευκρίνισε ότι τα περίπου 40.000 ευρώ που αφορούν υπερκαταναλώσεις συνδέονται με οχήματα και μηχανήματα έργου, όπως γερανούς και τσάπες, τα οποία μπορεί να λειτουργούν επί ώρες χωρίς να διανύουν αντίστοιχη απόσταση. Όπως είπε, τα καύσιμα καταναλώθηκαν, αλλά έλειπε η απαιτούμενη διοικητική έγκριση. Για το συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο είναι προσωρινό, αποφασίστηκε ομόφωνα να οριστεί νομικός σύμβουλος και να κατατεθεί ένσταση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 15 ημερών, ενώ θα εξεταστούν και οι περαιτέρω νομικές ενέργειες για την προστασία της επιχείρησης.

Γεωργία Καλαμαρά