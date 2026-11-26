Κρίσιμο είναι το επόμενο διάστημα για την αγορά της Ζακύνθου, η οποία προσπαθεί να ανακάμψει μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Οι επιχειρηματίες, που περνούν μεγάλη δοκιμασία, ελπίζουν ότι τόσο η Black Friday όσο και η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων θα δώσουν την ευκαιρία για μια μικρή ανάσα στην τοπική αγορά, με τους συμπολίτες μας να στηρίζουν τις επιχειρήσεις του νησιού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φορείς της επιχειρηματικότητας απευθύνουν κάλεσμα στους καταναλωτές να κατέβουν στα μαγαζιά και να εμπιστευτούν τις τοπικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην τόνωση της αγοράς ενόψει των γιορτών.

Ν. Μαλαφούρη «Να συνεργαστούν Εμπορικός Σύλλογος και Δήμος και εμείς θα είμαστε δίπλα»

Κάλεσμα στον Εμπορικό Σύλλογο και τον Δήμο να συνεργαστούν και να διοργανώσουν δράσεις και εκδηλώσεις ενόψει των γιορτών απηύθυνε η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, κ. Νίκη Μαλαφούρη, η οποία σημείωσε ότι πρέπει να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να κατέβουν στα μαγαζιά και να ψωνίσουν: «Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μία προσπάθεια τόνωσης της αγοράς, η οποία πραγματικά βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Πρέπει να γίνουν αποτελεσματικές δράσεις. Θα πρέπει λοιπόν ο Εμπορικός σύλλογος μαζί με το Δήμο —και βεβαίως και εμείς θα ακολουθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί— να κάνουν θεαματικά δρώμενα, όπως διοργάνωση βραδιών με παρατεταμένο ωράριο, ζωντανή μουσική, καντάδες και κεράσματα – λέμε προτάσεις – στις κεντρικές πλατείες, προσιτές δράσεις για τα παιδιά και τις οικογένειες, ενιαίο εορταστικό φωτισμό και στολισμό (εδώ υστερούμε πάρα πολύ). Φυσικά πρέπει να δοθούν και εμπορικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα ανταγωνιστικές τιμές και πακέτα δώρων. Επίσης προτείνουμε μία τοπική δωροκάρτα, ώστε να εξαργυρώνονται σε δεκάδες καταστήματα της πόλης και των χωριών. Την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ώστε να έχει τοπική ταυτότητα και γιορτινά καλάθια με τοπικά είδη. Σύνδεση με τον πολιτισμό, ώστε να έχουμε αξιοποίηση της ζακυνθινής παράδοσης: χορωδίες, φιλαρμονικές, παραδοσιακά κάλαντα, που να διαφοροποιούν την αγορά από τα εμπορικά κέντρα της υπόλοιπης Ελλάδος. Φυσικά να γίνει και ψηφιακή προβολή. Το κυριότερο: Διευκόλυνση ώστε να έχει προσβασιμότητα η πόλη, ώστε να μπορέσει να έρθει κάποιος με το αυτοκίνητό του, να σταθμεύσει, να περπατήσει στην αγορά, να ψωνίσει και να μην ταλαιπωρηθεί. Γιατί θα κατέβει ο κόσμος, θα πάρουν τα δώρα τους».

«Να προσκαλέσουμε τον κόσμο να γιορτάσει»

Το παράδειγμα άλλων δήμων, οι οποίοι δημιουργούν εορταστική ατμόσφαιρα, έφερε η κ. Μαλαφούρη, καλώντας παράλληλα τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν και να στηρίξουν έμπρακτα την τοπική αγορά: «Βλέπουμε τους άλλους δήμους, τις άλλες πόλεις της Ευρώπης σιγά-σιγά υπάρχει εορταστική ατμόσφαιρα, χορωδίες, μπάντες, λουλούδια, και προετοιμάζεται σιγά-σιγά ο κόσμος για να μπει μέσα στην εορταστική διάσταση για να ψωνίσει. Για όλα αυτά χρειάζεται μία προετοιμασία, έστω και τελευταίας στιγμής, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε κάτι ώστε να προκαλέσουμε τον κόσμο να γιορτάσει, να κατέβει στην πόλη και να τονώσει την αγορά μας, η οποία πραγματικά είναι πολύ έρημη και σκοτεινή».

Παράλληλα, τόνισε ότι για να μείνουν οι συμπολίτες μας στο νησί για τις γιορτές, θα πρέπει να τους δοθούν επιλογές.

Τ. Μπουρσαλίδης «Ευελπιστούμε ο κόσμος να ψωνίσει στις γιορτές»

Απαισιόδοξος φάνηκε σε ό,τι έχει να κάνει με τη κίνηση στην αγορά την Black Friday ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Τάσος Μπουρσαλίδης, σημειώνοντας ότι δεν θα ωφελήσει τις μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μεγάλο απόθεμα και τονίζοντας ότι ευνοεί μόνο τις μεγάλες αλυσίδες: «Όπως μας δείχνει η προηγούμενη εμπειρία μας, η Black Friday ευνοεί πιο πολύ τις μεγάλες αλυσίδες και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τα marketplace. Από την εμπειρία μας, δεν ενισχύει πάρα πολύ την τοπική αγορά. Από την άλλη, η Black Friday ευνοεί την πώληση του stock και όπως είναι γνωστό, τα μικρά μαγαζιά δεν μπορούν να έχουν μεγάλο stock γιατί δεν διαθέτουν τόσο ρευστό για να μπορούν να αγοράζουν τόσο εμπόρευμα. Αν μένει ένα μεγάλο stock σε κάποιο μικρό κατάστημα, σημαίνει ότι το προηγούμενο διάστημα δεν πουλούσε και είχε χασούρα και όχι κέρδη. Και άμα πουλήσει και σε τιμές Black Friday τώρα, ίσα-ίσα να μη χάσει πάρα πολύ θα είναι το αποτέλεσμα και όχι να βγάλει και κάτι. Για τους μικρούς επιχειρηματίες δεν περιμένουμε κάτι».

Σε ό,τι αφορά τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο κ. Μπουρσαλίδης σημείωσε ότι υπάρχει η ελπίδα πως ο κόσμος θα προτιμήσει τα μαγαζιά του νησιού μας, ωστόσο επισήμανε ότι οι επιχειρηματίες δύσκολα θα καλύψουν τη «χασούρα» που είχαν το προηγούμενο διάστημα: «Τα Χριστούγεννα ευελπιστούμε να κατέβει ο κόσμος, να ψωνίσει, να προτιμήσει να περάσει αυτές τις μέρες στη Ζάκυνθο και να μην φύγει εκτός. Βέβαια δεν θα πούμε εμείς στον κόσμο τι θα κάνει. Πιστεύουμε μια τόνωση θα την έχει. Συνδυάζονται εδώ και με τις τοπικές γιορτές και γίνονται και διάφορα δώρα στους αγαπημένους μας ανθρώπους και πιστεύουμε ότι αυτό κάτι μπορεί να κινήσει στην τοπική αγορά. Από εκεί και ύστερα, ο συνδυασμός των προβλημάτων που βιώνει ο έμπορος, δεν μας αφήνει περιθώριο να ελπίζουμε τίποτα όσο και να κινηθεί η αγορά. Δηλαδή τι αύξηση τζίρου θα μας καλύψει τη χασούρα που είχαμε από τη σεζόν; Θα μας καλύψει το φορολογικό «βουνό» που είναι να ανέβουμε; Η κατάσταση είναι απελπιστική».

Δ. Ταμαρέση «Να είμαστε αισιόδοξοι… Δεν υστερεί σε τίποτα το νησί»

Το μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, Δώρα Ταμαρέση, κάλεσε τους καταναλωτές να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους, επισημαίνοντας ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη προετοιμαστεί για την Black Friday: «Να είμαστε αισιόδοξοι. Κάνοντας μία βόλτα στην αγορά είδα ότι πάρα πολλά μαγαζιά έχουν αφίσες στις βιτρίνες τους με το λογότυπο Black Friday. Τόσα χρόνια γίνεται, έχει γίνει θεσμός πλέον και στην Ελλάδα. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Για να γίνεται, σίγουρα βοηθάει τα μαγαζιά. Έχει ανάγκη η αγορά από τέτοια events και το κοινό έχει ανάγκη από τέτοιες δράσεις με τις εκπτώσεις. Συζητώντας με τον κόσμο, βλέπω ότι περιμένουν την Black Friday. Πιστεύω θα βοηθηθεί η αγορά. Σύμφωνα με την εμπειρία μου τόσα χρόνια πάει καλά. Για τα Χριστούγεννα τα μαγαζιά έχουν βάλει τα γιορτινά τους και ο Δήμος από τη μεριά του έχει δώσει γιορτινή νότα στην αγορά. Αναμένονται events για την αγορά τις μέρες των γιορτών. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, η ακρίβεια…. Περιμένουμε γιορτές, χαρές, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύω ότι το νησί μας δεν υστερεί σε τίποτα. Ο κόσμος μπορεί να περάσει και εδώ πολύ όμορφα. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να στηρίξουμε τον τόπο μας».

Διονύσης Μπινιώρης