–Έντονη η πίεση στα νοικοκυριά από τις συνεχείς ανατιμήσεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά

–Τι λένε επαγγελματίες και πολίτες στη Ζάκυνθο

Έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση προκαλούν τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατέγραψε τον περασμένο Οκτώβριο τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα προϊόντα και ιδιαίτερα στα τρόφιμα, αλλά επεκτείνονται και σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά, όπως η ύδρευση, τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αύξηση στις τιμές της ύδρευσης αγγίζει το 12% στην Ελλάδα, έναντι 4% στην Ευρώπη. Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και στα τρόφιμα, κυρίως στα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και στο κρέας. Ειδικότερα, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκε κατά 6,5% στη χώρα μας, όταν στην Ευρώπη η αντίστοιχη αύξηση ήταν 4,1%. Ανοδική είναι, επίσης, η πορεία των τιμών στα ενοίκια, στα αεροπορικά εισιτήρια και στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες.

Η κατάσταση αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να περιορίζεται, ενώ όλο και μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους κατευθύνεται στην κάλυψη των βασικών αναγκών. Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα, χωρίς να μπορούν πάντα να μετακυλίσουν το σύνολο των επιβαρύνσεων στους πελάτες τους.

Γ. Τσιμής: «Δεν υπάρχει πλαφόν και σωστός ελεγκτικός μηχανισμός στα βασικά είδη»

Ο κ. Γιάννης Τσιμής αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Όπως ανέφερε, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, αλλά και ουσιαστικός έλεγχος των τιμών. «Στα τρόφιμα είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημά μας στον ρουχισμό, αλλά στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Αυτά δεν θα έπρεπε να αυξάνονται. Καλό θα ήταν να υπήρχε ένα ειδικό πλαίσιο, το οποίο να τηρείται τουλάχιστον για τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Δυστυχώς, δεν έχουν μεριμνήσει γι’ αυτά. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να διαθέσεις πολύ περισσότερα χρήματα για τα ψώνια σου, καταλαβαίνεις το μέγεθος του προβλήματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βενζίνη, που έφτασε τα 2,30 ευρώ το καλοκαίρι. Τώρα, εν τω μεταξύ, έχει πέσει η τιμή της βενζίνης, αλλά όχι των τροφίμων. Προφανώς, δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν, αλλά ούτε και σωστός ελεγκτικός μηχανισμός».

Κ. Πλέσσας: «Από 100 ευρώ δίνω 300 για το μαγαζί – Ευλογημένη η Ζάκυνθος σε σχέση με άλλες περιοχές»

Τη μεγάλη αύξηση του κόστους προμηθειών επιβεβαίωσε και ο κ. Κώστας Πλέσσας, ο οποίος διατηρεί εστιατόριο στη Ζάκυνθο. Όπως εξήγησε, οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να χρειάζεται να διαθέτουν πλέον πολύ περισσότερα χρήματα για να προμηθευτούν τα ίδια προϊόντα. «Πριν από 15 χρόνια, όταν είχα πάει ένα ταξίδι στο εξωτερικό, στην Ολλανδία και τη Γερμανία, οι τιμές ήταν ίσως και ακριβότερες από ό,τι είναι σήμερα στη Ζάκυνθο και στην Ελλάδα. Σίγουρα, όμως, υπάρχει ζήτημα, γιατί παίρνουμε και λιγότερα χρήματα. Είναι θέμα σύγκρισης με αυτά που κερδίζουμε. Ένας μισθός, για παράδειγμα, στο εξωτερικό μπορεί να είναι 3.000-4.000 ευρώ, ενώ εδώ δεν ξέρω αν φτάνει τα 1.000 ευρώ. Και το να πληρώνεις ένα κιλό κρέας 20 ευρώ είναι πολύ, όταν έχεις να καλύψεις τόσα μεροκάματα την ημέρα. Εγώ, λόγω του επαγγέλματός μου, το βλέπω περισσότερο από όλους. Πηγαίνω και παίρνω δύο πράγματα για το μαγαζί μου και εκεί που πλήρωνα 100 ευρώ, τώρα δίνω 300 ευρώ».

Παράλληλα, ο κ. Πλέσσας υποστήριξε ότι η οικονομική κατάσταση στη Ζάκυνθο είναι καλύτερη σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, καθώς ο τουρισμός και τα χρήματα που εισρέουν στο νησί δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες για την τοπική οικονομία. «Εμείς οι Ζακυνθινοί είμαστε προνομιούχοι. Βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά, και ξένα λεφτά. Για να πάμε και πιο πέρα, να δούμε πώς ζουν οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν πρέπει να έχουμε παράπονο, θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Η Ζάκυνθος δεν πεινάει, γιατί έχουμε πολύ ξένο χρήμα που μπαίνει στο νησί. Κάποιος μας ανοίγει καθημερινά το παράθυρο και μας πετάει λεφτά μέσα, ξένα, πέρα από τα δικά μας. Αλλά πήγαινε στη Βόρεια Ελλάδα ή στον Πύργο Ηλείας να δεις πώς είναι τα μεροκάματα εκεί».

Γ. Κούτσης: «Καρτέλ καθορίζουν τις τιμές – Δεν μένει τίποτα για ένα απρόοπτο»

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Κούτσης στάθηκε στη μεγάλη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις τιμές των προϊόντων και στις οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών. «Είναι αλήθεια ότι, σε σχέση με τους μισθούς και την οικονομική δυνατότητα του κόσμου, τα προϊόντα είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται αυτό. Υπάρχουν καρτέλ, τα οποία δεν αφήνουν την αγορά να λειτουργήσει, δεν επιτρέπουν να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά έχω παρακολουθήσει ότι εκεί αποδίδεται το πρόβλημα. Ότι υπάρχουν κάποια καρτέλ που καθορίζουν τις τιμές. Δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανταγωνισμού και κρατούν τις τιμές ψηλά, ενώ οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και ο κόσμος δυσκολεύεται να επιβιώσει. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να γίνει έλεγχος, όταν ο καθένας λέει ότι αγοράζει τόσο και θα πουλήσει λίγο ακριβότερα για να βγάλει κέρδος. Ο καθένας θέλει να βγάλει κάποιο κέρδος για να ζήσει. Όταν, όμως, υπάρχουν, για παράδειγμα, τρεις εταιρείες που έχουν εναρμονίσει τις τιμές τους και τις διατηρούν ψηλά, δεν δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ τους. Μετά, πώς να υπάρξει έλεγχος;»

Τέλος, ο κ. Κούτσης υπογράμμισε ότι η ακρίβεια έχει περιορίσει σε τέτοιο βαθμό το διαθέσιμο εισόδημα, ώστε οι πολίτες να μην μπορούν πλέον να αποταμιεύσουν χρήματα για κάποια έκτακτη ανάγκη. «Ουσιαστικά, δεν μένει τίποτα από το εισόδημα που έχει ο καθένας. Δεν μένει τίποτα για οτιδήποτε άλλο. Για να πεις ότι θα τύχει μια στραβή, ένα πρόβλημα υγείας, ότι θα χρειαστεί να κάνεις μια αγορά ή κάτι άλλο για κάποιο απρόοπτο, δεν μένει τίποτα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς».

Διονύσης Μπινιώρης