Η νέα παιδίατρος έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα ως επικουρική γιατρός για τρία χρόνια

Σημαντικές εξελίξεις για τη στελέχωση του Νοσοκομείου ανακοίνωσε ο Bουλευτής, Διονύσης Ακτύπης, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμηλή Πτήση» του IONIAN TV.

Όπως ανέφερε, η Παιδιατρική διαθέτει πλέον μία ακόμη παιδίατρο, η οποία έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα ως επικουρική γιατρός για τρία χρόνια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί και η μόνιμη θέση. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι διορίστηκε διευθυντής στην Παθολογική Κλινική, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλες ενισχύσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο κ. Ακτύπης χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη για την Παιδιατρική, η οποία το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, μετά και τα γεγονότα που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Όπως είπε, η νέα γιατρός έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα και συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα των εφημεριών. Τόνισε ότι η κάλυψη των κενών στο ΕΣΥ δεν είναι μια απλή διαδικασία, καθώς απαιτούνται προκηρύξεις, υποβολή δικαιολογητικών και η ολοκλήρωση συγκεκριμένων διοικητικών διαδικασιών. «Δεν είναι όπως στον ιδιωτικό τομέα που μέσα σε μία μέρα μπορείς να κάνεις πρόσληψη. Εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νέα τοποθέτηση έγινε με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας και του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στόχος παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της Παιδιατρικής, ώστε το Νοσοκομείο να μπορέσει να διαθέτει ακόμη περισσότερους παιδιάτρους και να περιοριστεί η ανάγκη για έκτακτες μετακινήσεις γιατρών.

Νέος διευθυντής στην Παθολογική και ενίσχυση σε άλλες ειδικότητες

Ο κ. Ακτύπης αναφέρθηκε και στη στελέχωση της Παθολογικής, ανακοινώνοντας ότι τοποθετήθηκε νέος διευθυντής, ο Διονύσιος Λογοθέτης, ο οποίος, όπως είπε, ήταν διευθυντής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ρίου και επέλεξε να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του. Επιπλέον, ανέφερε ότι πριν από περίπου έναν μήνα τοποθετήθηκε τρίτος ουρολόγος στο Νοσοκομείο, ενώ ενισχύθηκε και το Μικροβιολογικό Τμήμα με πέμπτο μικροβιολόγο. Επίσης, όπως είπε επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη 11 νοσηλευτές και δύο φαρμακοποιοί, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Νοσοκομείου και να υποστηριχθεί η λειτουργία της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας. Όπως εξήγησε, η δημιουργία νέων μονάδων τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες σε προσωπικό. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία διαθέτει πέντε κλίνες, αλλά και στη Χημειοθεραπευτική Μονάδα, μέσω της οποίας εξυπηρετούνται πλέον περίπου 80 με 90 ογκολογικοί ασθενείς, οι οποίοι, όπως είπε, δεν χρειάζεται να μετακινούνται στην Πάτρα ή στην Αθήνα για τις θεραπείες τους. «Όλες αυτές οι μονάδες απαιτούν επιπλέον προσωπικό. Όταν το 2019 αναλάβαμε, το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν 265 άτομα, ενώ σήμερα είμαστε περίπου στα 361. Παρότι έχουμε σχεδόν 100 άτομα περισσότερα, δεν επαρκούν, γιατί δημιουργήθηκαν καινούργιες μονάδες που χρειάζονται στελέχωση», ανέφερε.

Τέλος, σημείωσε ότι το Νοσοκομείο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιούνται χειρουργικές και ορθοπαιδικές επεμβάσεις, ενώ η λειτουργία της ΜΕΘ έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές του. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις και ότι η στελέχωση αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, καθώς οι ανάγκες μεταβάλλονται. «Δεν θέλουμε να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Το Νοσοκομείο, η υγεία είναι ένα δυναμικό σύστημα, δεν είναι στατικό. Σήμερα μπορεί να λες ότι έχω λύσει δέκα προβλήματα και αύριο να σου παρουσιαστούν δεκαπέντε», σημείωσε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η προσπάθεια για την κάλυψη των κενών πρέπει να συνεχιστεί, χωρίς εφησυχασμό, καθώς, όπως είπε, το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίζονται διαρκώς τα προβλήματα που προκύπτουν.

Γεωργία Καλαμαρά