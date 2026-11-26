Παρέμβαση για το έργο ύδρευσης στα ορεινά και αιχμές κατά της Δημοτικής Αρχής και του Βουλευτή

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του έργου ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας θέτει η ΕΛ.Α.Σ. Ζακύνθου, με αφορμή το οριστικό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής, που επιβάλλει δημοσιονομική διόρθωση ύψους 871.907,37 ευρώ.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σοβαρή υπόθεση διαχείρισης δημόσιου χρήματος και ζητά να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες, ενώ ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή και καλεί τον Βουλευτή Ζακύνθου, Διονύση Ακτύπη, να πάρει δημόσια θέση. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους της ορεινής Ζακύνθου: πότε θα ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο και πότε θα έχουν νερό στις βρύσες τους.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει: «Η υπόθεση του έργου ύδρευσης της ορεινής Ζακύνθου δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα προβληματικό έργο υποδομής. Αποτελεί σοβαρή υπόθεση διαχείρισης δημόσιου χρήματος, διοικητικής και πολιτικής ευθύνης. Το οριστικό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής για το έργο ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας προσδιορίζει δημοσιονομική διόρθωση ύψους 871.907,37 ευρώ, ποσό το οποίο καλείται να επιστρέψει ο Δήμος Ζακύνθου. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του ενιαίου Δήμου Ζακύνθου, από τη θεσμοθέτησή του το 2010, που η Διαχειριστική Αρχή απαιτεί την επιστροφή ευρωπαϊκών κονδυλίων τέτοιας κλίμακας, λόγω σοβαρών ευρημάτων κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης και της οικονομικής διαχείρισης ενός έργου. Δεν πρόκειται απλώς για απώλεια χρηματοδότησης ή αδυναμία απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων. Πρόκειται για απαίτηση επιστροφής χρημάτων που έχουν ήδη εκταμιευθεί. Η εξέλιξη αυτή θέτει μείζον ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας, διαφάνειας και χρηστής οικονομικής διαχείρισης της δημοτικής αρχής Στασινόπουλου.

Την ώρα που η πρόσβαση σε ασφαλές και επαρκές πόσιμο νερό παραμένει ζητούμενο για μεγάλο μέρος της Ζακύνθου, η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει επιβάλει υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι δημότες καλούνται να πληρώνουν ακριβότερα για ανεπαρκείς υπηρεσίες ύδρευσης και κινδυνεύουν τώρα να επωμιστούν και το οικονομικό κόστος της επιστροφής των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες υδροδότησης της ορεινής Ζακύνθου έχουν αυξηθεί σημαντικά και λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη τόσο για την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.Ο Δήμαρχος Ζακύνθου φαίνεται να ακολουθεί μια γνώριμη κυβερνητική πρακτική: αμφισβήτηση των ελέγχων, μετάθεση των ευθυνών και αποφυγή της ουσιαστικής πολιτικής λογοδοσίας. Η προαναγγελθείσα προσφυγή της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΖ αποτελεί δικαίωμά τους. Δεν μπορεί, όμως, να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αποφυγή απαντήσεων. Η σημερινή Δημοτική Αρχή οφείλει να εξηγήσει τι παρέλαβε, τι διαπίστωσε, τι έκανε και ποιο είναι το πραγματικό αποτέλεσμα του έργου. Η διαχείριση του δημόσιου χρήματος δεν είναι υπόθεση επικοινωνίας. Είναι υπόθεση διαφάνειας, δημοκρατίας και ευθύνης.

Ο βουλευτής Ζακύνθου της ΝΔ, Διονύσης Ακτύπης, δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως τρίτος και αμέτοχος απέναντι στα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής Στασινόπουλου. Τη στήριξε και επένδυσε πολιτικά στην εκλογική της επικράτηση. Η χρηματοδότηση του έργου είχε διασφαλιστεί από προηγούμενη δημοτική αρχή, πριν ακόμη ο ίδιος εκλεγεί βουλευτής. Οφείλει σήμερα να απαντήσει δημόσια:

•Πότε ενημερώθηκε για τα προβλήματα στην εκτέλεση του έργου και την απαίτηση επιστροφής των χρημάτων;

•Σε ποιες ενέργειες προέβη;

•Πώς τοποθετείται απέναντι στα σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, χρηστής οικονομικής διαχείρισης και θεσμικής αξιοπιστίας της δημοτικής αρχής που ανακύπτουν;

Δεν μπορεί να διεκδικεί την πολιτική πατρότητα μιας εκλογικής επιτυχίας και να αποποιείται την πολιτική ευθύνη όταν έρχεται η ώρα της λογοδοσίας..Α.Σ.

•Την πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος και των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων του έργου.

•Τη διερεύνηση και απόδοση όλων των ευθυνών, με παράλληλη προστασία των δημοτών από τις οικονομικές συνέπειες της δημοσιονομικής διόρθωσης.

•Τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παρουσίαση συγκεκριμένου, δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος λειτουργίας του συγκεκριμένου δικτύου ύδρευσης .

Αυτό είναι το κυρίαρχο ερώτημα στο οποίο οφείλουν να απαντήσουν η Δημοτική Αρχή, η ΔΕΥΑΖ και ο βουλευτής Ζακύνθου.Σε μια περιοχή με αυξανόμενες ανάγκες λόγω και της τουριστικής ανάπτυξης, η ανεπάρκεια των υποδομών ύδρευσης υπονομεύει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Η πρόσβαση σε αυτό δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Οι κάτοικοι της ορεινής Ζακύνθου δεν ζητούν άλλες υποσχέσεις. Ζητούν αυτό που δικαιούνται: να ανοίγουν τη βρύση τους και να έχουν νερό».