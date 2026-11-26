Σε πρακτική κάλυψης των κενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω έκτακτων μετακινήσεων γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο φαίνεται να εξελίσσεται η κατάσταση, με περιστατικά που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκαλούν αντιδράσεις από τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» κλήθηκε, μόλις δύο ώρες πριν από την έναρξη της εφημερίας του νοσοκομείου του, να μετακινηθεί στο Νοσοκομείο του Πύργου προκειμένου να καλύψει κενό. Η συγκεκριμένη εντολή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, ο γιατρός θα έπρεπε ουσιαστικά να καλύψει εφημεριακές ανάγκες δύο δημόσιων νοσοκομείων.

Όπως αναφέρεται, υπήρξαν πιέσεις από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την άμεση μετακίνησή του, ωστόσο, έπειτα από τις αντιδράσεις, η απόφαση ανακλήθηκε.

Το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται ανάλογες μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού, με στόχο την κάλυψη ελλείψεων σε νοσοκομειακές μονάδες. Αντίστοιχη καταγγελία είχε γίνει για μετακίνηση τεσσάρων γιατρών από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας προς το Ασκληπιείο της Βούλας, ενώ ανάλογες πρακτικές εφαρμόζονται και σε νησιωτικές περιοχές, όπου οι ελλείψεις προσωπικού είναι ιδιαίτερα έντονες.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διαρκή πρακτική των μετακινήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Αντίθετα, όπως επισημαίνουν, η κάλυψη των κενών με προσωρινές μετακινήσεις ενδέχεται να δημιουργεί νέα προβλήματα στις μονάδες από τις οποίες απομακρύνονται οι γιατροί.

Οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις και επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν είναι περιοδεύων θίασος».