Η Black Friday έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους, με καταστήματα και ηλεκτρονικές επιχειρήσεις να προσφέρουν μειωμένες τιμές σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Φέτος, η Black Friday πραγματοποιείται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ η Cyber Monday ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να αναζητήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Ωστόσο, οι μεγάλες προσφορές δεν σημαίνουν πάντοτε και πραγματικό όφελος. Οι καταναλωτικές οργανώσεις εφιστούν την προσοχή του κοινού, καθώς την περίοδο των εκπτώσεων δεν λείπουν οι παραπλανητικές προσφορές, οι αμφίβολης αξιοπιστίας ιστοσελίδες και οι παρορμητικές αγορές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως τιμή αναφοράς για την ανακοίνωση μιας μείωσης τιμής χρησιμοποιείται κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμόσει ο έμπορος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπολογίζεται αυθαίρετα πάνω σε μια υψηλότερη αρχική τιμή, προκειμένου να εμφανίζεται μεγαλύτερο το όφελος για τον καταναλωτή.

### **Πώς θα καταλάβετε αν μια έκπτωση είναι πραγματική**

Πριν προχωρήσετε στην αγορά ενός προϊόντος, είναι σημαντικό να έχετε εικόνα της τιμής του τις προηγούμενες ημέρες ή εβδομάδες. Η σύγκριση τιμών σε διαφορετικά καταστήματα και η καταγραφή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν μπορούν να σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε αν η προσφορά αποτελεί πραγματική ευκαιρία.

Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακά ποσοστά έκπτωσης ή χαρακτηρισμούς όπως «μοναδική προσφορά» και «τελευταία ευκαιρία». Ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες της αγοράς, ενδέχεται να κρύβουν απομιμητικά ή ελαττωματικά προϊόντα.

Παράλληλα, εξετάστε το συνολικό κόστος της αγοράς. Τα μεταφορικά έξοδα, η διαθεσιμότητα, ο χρόνος παράδοσης και οι όροι εγγύησης είναι στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίζονται πριν από την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής.

### **Τι πρέπει να προσέξετε στις ηλεκτρονικές αγορές**

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν πραγματοποιείτε αγορές από άγνωστα ή πρωτοεμφανιζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα. Πριν προχωρήσετε σε παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι στην ιστοσελίδα αναγράφονται η εταιρική επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Αναζητήστε πληροφορίες για τη φήμη του καταστήματος στο διαδίκτυο και διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική επιστροφών και τις πληροφορίες για τις εγγυήσεις. Οι όροι επιστροφής ενδέχεται να διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι ισχύει πριν από την αγορά.

Αποφύγετε να πατάτε σε συνδέσμους από ύποπτα αναδυόμενα παράθυρα ή μηνύματα που υπόσχονται εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να επιχειρήσουν να αποσπάσουν τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης, παρουσιάζοντας ψεύτικες προσφορές. Σε περίπτωση που λάβετε ύποπτο μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από κατάστημα ή τράπεζα, επικοινωνήστε απευθείας με την επιχείρηση ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητά του.

Προσοχή στις παρορμητικές αγορές

Η Black Friday δημιουργεί συχνά την αίσθηση ότι οι προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο για λίγες ώρες και ότι οι καταναλωτές πρέπει να βιαστούν για να μην τις χάσουν. Ο φόβος ότι μια ευκαιρία θα εξαντληθεί μπορεί, ωστόσο, να οδηγήσει σε αγορές προϊόντων που δεν είναι πραγματικά απαραίτητα.

Πριν από κάθε συναλλαγή, αναρωτηθείτε αν χρειάζεστε πράγματι το προϊόν και αν η αγορά του χωρά στον προϋπολογισμό σας. Μια λίστα με τις αγορές που έχετε προγραμματίσει εκ των προτέρων μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε περιττές δαπάνες και να περιορίσετε τις παρορμητικές επιλογές.

Άλλωστε, οι προσφορές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη Black Friday, καθώς τα καταστήματα συνεχίζουν να ανανεώνουν τις προωθητικές τους ενέργειες ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Κάρτες, προσωπικά δεδομένα και ασφαλείς συναλλαγές

Για τις ηλεκτρονικές αγορές, προτιμήστε προσωπικές συσκευές, με ενημερωμένο λογισμικό και ενεργά συστήματα προστασίας από κακόβουλα προγράμματα. Πριν καταχωρίσετε τα στοιχεία της κάρτας σας, ελέγξτε ότι η σύνδεση με την ιστοσελίδα είναι ασφαλής και ότι η διεύθυνσή της αρχίζει με «https\://».

Μην κοινοποιείτε κωδικούς πρόσβασης ή ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία σε μηνύματα και ιστοσελίδες που δεν έχετε επιβεβαιώσει ότι είναι αξιόπιστα. Επιπλέον, αποφύγετε την εγκατάσταση άγνωστων εφαρμογών ή λογισμικού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια προσφορά.

Επιστροφές, κουπόνια και χρόνος παράδοσης

Πριν από την αγορά, ενημερωθείτε για την πολιτική επιστροφών και ακυρώσεων του καταστήματος. Εάν διαθέτετε εκπτωτικά κουπόνια ή δωροκάρτες, επιβεβαιώστε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Black Friday και ότι τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν δεν εξαιρούνται από τις σχετικές προσφορές.

Εξίσου σημαντικό είναι να ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης και να κρατήσετε τα αποδεικτικά της συναλλαγής. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραδοθεί, οι πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ενδέχεται να προσφέρουν πρόσθετες δυνατότητες αμφισβήτησης της συναλλαγής, ανάλογα με την τράπεζα και τους όρους της κάρτας.

Αντίθετα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις απευθείας καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς άγνωστων προμηθευτών, καθώς σε περίπτωση απάτης μπορεί να είναι δυσκολότερη η ανάκτηση των χρημάτων.

Η πραγματική ευκαιρία στη Black Friday δεν κρίνεται μόνο από το ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, αλλά από την τιμή που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής, την αξιοπιστία του καταστήματος και το κατά πόσο το προϊόν καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες του.