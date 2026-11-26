Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της 14χρονης εγκύου στον Πύργο, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, καθώς η θετή μητέρα της, ηλικίας 66 ετών, φέρεται να αρνείται τόσο να συνεχίσει να τη φροντίζει όσο και να συναινέσει στη διακοπή της εγκυμοσύνης της.

Το κορίτσι επιθυμεί να προχωρήσει σε άμβλωση, όμως η γυναίκα που εξακολουθεί να έχει την επιμέλειά της αρνείται να υπογράψει, επικαλούμενη θρησκευτικούς λόγους. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στο Live News, η 66χρονη είχε καταθέσει τρεις μηνύσεις σε βάρος της ανήλικης μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών, καταγγέλλοντας ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της ζωής της.

Η πρώτη καταγγελία έγινε στις 18 Μαρτίου 2026. Η γυναίκα υποστήριξε ότι η 14χρονη την απείλησε, λέγοντας πως θα την «βάλει στο ίδιο χώμα με τους δικούς της», ενώ φέρεται να σήκωσε μαχαίρι και να της είπε ότι θα τη σφάξει.

Στις 25 Απριλίου ακολούθησε δεύτερη μήνυση, με την 66χρονη να αναφέρει ότι δέχθηκε νέες απειλές, μεταξύ των οποίων τη φράση «θα βρω ευκαιρία και θα σε σφάξω στον ύπνο». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν οι αστυνομικοί της πρότειναν την εγκατάσταση panic button και τη μεταφορά της ανήλικης σε δομή φιλοξενίας, εκείνη φέρεται να αρνήθηκε και ζήτησε την ποινική δίωξη της κόρης της.

Τον Ιούλιο κατατέθηκε και τρίτη μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, όταν το κορίτσι είχε αρχίσει να εμφανίζει ενδείξεις εγκυμοσύνης. Τότε συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

«Δεν θέλω να έχει την ίδια τύχη με μένα»

Η 14χρονη έχει εκφράσει στις κοινωνικές υπηρεσίες την επιθυμία να διακόψει την εγκυμοσύνη, εξηγώντας πως θέλει να συνεχίσει το σχολείο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις ανάγκες ενός παιδιού και δεν επιθυμεί να επαναληφθεί η δική της πορεία ζωής.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί, μετά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, απευθύνθηκαν στον εισαγγελέα ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες, ενώ μετέφεραν και το αίτημα της ανήλικης να ακουστεί από τον ίδιο.

Αρνητική στη διακοπή της κύησης εμφανίζεται και η οικογένεια του ανήλικου πατέρα, η οποία, σύμφωνα με την επιστολή των κοινωνικών λειτουργών, διαφωνεί για θρησκευτικούς λόγους, χωρίς ωστόσο να προτίθεται να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού, προτείνοντας την υιοθεσία. Η 14χρονη φέρεται να αισθάνθηκε εγκαταλελειμμένη και να αποφάσισε να χωρίσει από τον σύντροφό της.

Η θετή μητέρα, σε δηλώσεις της στο Live News, αρνήθηκε τις καταγγελίες σε βάρος της, υποστηρίζοντας ότι έχουν ειπωθεί ψέματα και ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό. Παράλληλα, επιμένει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει για την άμβλωση, ενώ δεν επιθυμεί να αναλάβει ούτε τη φροντίδα του παιδιού εάν αυτό γεννηθεί.