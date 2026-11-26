Στην προμήθεια 718 ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή μετακίνηση 12.240 μαθητών με αναπηρία στα σχολεία τους αναφέρει το ΑΠΕ.

Με την απόφαση προβλέπεται η ένταξη της Πράξης «Σχολική μετακίνηση μαθητών με αναπηρία» στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, το οποίο αφορά στην προμήθεια αυτών των 718 ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων και στην εγκατάσταση 240 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία, που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετακίνηση από ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου οι δυσκολίες είναι πιο έντονες.

Κεντρικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι κανένα παιδί να μην αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω εμποδίων στη μετακίνησή του, αλλά και να περιοριστεί η καθημερινή επιβάρυνση των οικογενειών, που καλούνται να διαχειριστούν οι ίδιες την μετακίνηση των παιδιών τους στις σχολικές μονάδες. Η παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία ενός στόλου ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων για τη μετακίνηση μαθητών με αναπηρία και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2029.

«Έπειτα από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πόρους ύψους 272 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 718 ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, ώστε να διασφαλίσουμε τη καθημερινή μετακίνηση 12.240 μαθητών με αναπηρία προς το σχολείο τους», δήλωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και συνέχισε: «Η ουσιαστική συμπερίληψη χρειάζεται αποφάσεις, χρηματοδότηση και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που αλλάζουν την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους. Με τη σημαντική αυτή επένδυση αντιμετωπίζουμε ένα χρόνιο πρόβλημα, που για πολλές οικογένειες αποτελεί καθημερινή δοκιμασία, την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών με αναπηρία από και προς το σχολείο.

Για εμάς, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αρχίζει από τη δυνατότητα κάθε παιδιού να φτάνει στο σχολείο του με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και χωρίς αποκλεισμούς. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το έργο δίνει έμφαση στη μεταφορά μαθητών από ορεινές και νησιωτικές, όπου οι δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνησή τους προς τις σχολικές μονάδες είναι ιδιαίτερα έντονες.

Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των μαθητών, να επενδύουμε στην Ειδική Αγωγή, στην προσβασιμότητα των υποδομών και στην υλοποίηση έργων, που εξασφαλίζουν ότι το δημόσιο σχολείο δεν αφήνει κανένα παιδί πίσω».