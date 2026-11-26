Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα, τοπικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, μέτριοι νότιοι άνεμοι στα πελάγη, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αναφέρει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά:

Για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο και Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά τμήματα. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, κυρίως στα δυτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς), 9 έως 18 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 14 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 21 βαθμούς στην Κρήτη, 11 έως 19 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

Νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες με τοπικές βροχές περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.