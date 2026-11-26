Επίσημα ανέλαβε τα καθήκοντα του ως Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου ο Ζακυνθινής καταγωγής Διονύσης Λογοθέτης. Με μεγάλη εμπειρία στις πλάτες του έχοντας διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, έρχεται να στηρίξει το ίδρυμα και να το βοηθήσει ενώ σε ανάρτηση του τόνισε ότι αναλαμβάνει τη νέα του ευθύνη με σεβασμό, αφοσίωση και διάθεση για προσφορά.

Η ανάρτηση του

“Ένας νέος κύκλος ξεκινά στην επαγγελματική μου πορεία. Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τη θέση του Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Μετά από μια σημαντική διαδρομή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, γεμάτη εμπειρίες, γνώσεις, συνεργασίες, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου και συνέβαλαν στην επαγγελματική και προσωπική μου πορεία. Αναλαμβάνω αυτή τη νέα ευθύνη με σεβασμό, αφοσίωση και διάθεση για προσφορά, έχοντας ως σταθερό στόχο την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ασθενών και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας. Κάθε νέα αρχή είναι και μια υπόσχεση για δουλειά, δημιουργία και προσφορά.Καλή αρχή σε αυτό το νέο ταξίδι”.

Διονύσης Μπινιώρης