Σε συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τον Παναγιώτη Βελιανίτη αναφέρθηκαν τόσο η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος όσο και ο Σύλλογος Παλαιμάχων με ανακοινώσεις τους, τονίζοντας το ήθος και την αξιοπρέπεια του 63χρονου Βετεράνου ποδοσφαιριστή και στελέχους του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου

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Ο ΑΠΣ στην ανακοίνωση του αναφέρει: «Η οικογένεια του ΑΠΣ Ζάκυνθος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον πρόωρο και άδικο χαμό του Παναγιώτη Βελιανιτη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας. Ο Παναγιώτης υπήρξε ένας άνθρωπος που σε ολόκληρη τη διαδρομή της ζωής του ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό του προς τους συνανθρώπους του, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Υπηρέτησε με πίστη, αφοσίωση και αγάπη τόσο την ομάδα μας όσο και το ζακυνθινό ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια, αποτελώντας παράδειγμα ήθους εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Η πρόωρη και άδικη απώλειά του βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΣ Ζάκυνθος και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ποδοσφαιρική κοινωνία του νησιού μας. Η διοίκηση και σύσσωμη η οικογένεια του συλλόγου εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι, Παναγιώτη. Αιωνία σου η μνήμη».

Επίσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων Μάκης Πυλαρινός προχώρησε σε ανάρτηση αποχαιρετώντας τον Παναγιώτη Βελιανίτη.

«Ο Σύλλογος Παλαιμάχων ΑΠΣ Ζάκυνθος εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Καλό ταξίδι Παναγιώτη στους Ουρανούς των Αγγέλων που θα έχεις για συντροφιά φίλους στην ζωή και στα Γήπεδα, τον Διονύση Καπανδρίτη, τον Δημήτρη Κούτση, τον Τάση Τσιλιώρη και όλους όσουςσε γνώρισαν και σε αγάπησαν για το ήθος σου την ευγένεια και την ευαισθησία που σε διέκρινε και πορεύτηκες με την απέραντη καλοσύνη και αγάπη για τον συνάνθρωπο σου».

Διονύσης Μπινιώρης