Στην πεντάδα των κορυφαίων προορισμών παγκοσμίως για ψηφιακούς νομάδες περιλαμβάνεται η Ελλάδα, με την Ισπανία να “φιγουράρει” στην πρώτη θέση και την Ευρώπη να κυριαρχεί στην πρώτη δεκάδα, σύμφωνα με τον δείκτη Global Digital Nomad Index 2026 της Global Citizen Solutions. Η νέα διεθνής έκθεση αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως δεν αναζητούν πλέον απλώς φορολογικούς παραδείσους, αλλά έναν προορισμό για να χτίσουν τη ζωή τους. Οι χώρες από την άλλη, δεν εστιάζουν απλώς στην προσέλκυση, αλλά στη μόνιμη παραμονή τους δημοσιεύει το money-tourism.gr

Όπως προκύπτουν από τα ευρήματα, η χώρα μας, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 80,19 στα 100, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης με τους κορυφαίους προορισμούς για εργαζόμενους εξ αποστάσεως.

Η Ισπανία αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό, σύμφωνα με την έκθεση “Global Digital Nomad Report 2026”, η οποία διαπίστωσε ότι μόνο 20 από τις 56 χώρες που αξιολογήθηκαν επιτρέπουν τον συνυπολογισμό του χρόνου παραμονής με βίζα εξ αποστάσεως εργασίας για την απόκτηση μόνιμης διαμονής ή υπηκοότητας.

Η έκθεση, που εκπονήθηκε από τη Μονάδα Παγκόσμιας Πληροφόρησης (Global Intelligence Unit) της εταιρείας, αναφέρει ότι τα κράτη που ανταγωνίζονται για τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως μετατοπίζουν πλέον την εστίασή τους από την απλή προσέλκυση στη διατήρησή τους. Ο δείκτης αξιολογεί τις χώρες σε έξι κατηγορίες και 19 επιμέρους κριτήρια.

Η Ισπανία συγκέντρωσε 85,36 βαθμούς στον “Global Digital Nomad Index 2026”, 5,01 βαθμούς μπροστά από τη Νέα Ζηλανδία (80,35) και την Ουρουγουάη (80,34). Οι ερευνητές απέδωσαν το προβάδισμα της Ισπανίας στην ποιότητα ζωής, τη διεθνή κινητικότητα και τις γρήγορες διαδικασίες χορήγησης άδειας διαμονής.

Οκτώ από τις 10 πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα, την Εσθονία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ανδόρα και τη Σλοβενία να συμπληρώνουν τη λίστα. Η έκθεση ανέφερε ως βασικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης την ποιότητα ζωής, την πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν και τις προοπτικές διαμονής.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά τον προσανατολισμό του διεθνούς ανταγωνισμού από την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων στη μακροχρόνια παραμονή τους. Ειδικότερα, από τα προγράμματα που εξετάστηκαν:

Το 87,5% προβλέπει δυνατότητες για μέλη της οικογένειας.

Το 83,9% επιτρέπει την παράταση ή την ανανέωση της άδειας.

Το 78,6% επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων εξ αποστάσεως.

Το 35,7% -δηλαδή 20 προγράμματα- αναγνωρίζει τον χρόνο παραμονής με βίζα ως χρόνο που υπολογίζεται για την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής ή ιθαγένειας.

Οι 10 κορυφαίοι προορισμοί απαιτούν μέσο ετήσιο εισόδημα 47.356 δολαρίων, σε σχέση με τα 38.769 δολάρια στον μέσο όρο του δείκτη, ποσό κατά περίπου 22% υψηλότερο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα φορολογικά προνόμια κι ελαφρύνσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να αναδείξουν μια χώρα στην κορυφή: καμία από τις πέντε χώρες με τη μέγιστη βαθμολογία στον τομέα των φορολογικών ελαφρύνσεων δεν κατάφερε να ενταχθεί στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης, αποδεικνύοντας πως παράγοντες όπως η ποιότητα ζωής, οι δυνατότητες μετακίνησης και οι προοπτικές μόνιμης διαμονής υπερισχύουν στις επιλογές των ψηφιακών νομάδων.

Οι βίζες για ψηφιακούς νομάδες εξαπλώθηκαν μετά την πανδημία του Covid-19, καθώς οι χώρες εισήγαγαν προγράμματα για να ανακτήσουν τα χαμένα έσοδα από τον τουρισμό. Το 2025, η Global Intelligence Unit διαπίστωσε ότι το 91% των προγραμμάτων που ίσχυαν τότε είχαν ξεκινήσει από το 2020 και άπειτα.

Οι δέκα κορυφαίες χώρες για digital nomads το 2026

1. Ισπανία – Βαθμολογία 85.36

2. Νέα Ζηλανδία – Βαθμολογία 80.35

3. Ουρουγουάη – Βαθμολογία 80.34

4. Ελλάδα – Βαθμολογία 80.19

5. Εσθονία – Βαθμολογία 80.03

6. Πορτογαλία – Βαθμολογία 79.83

7. Ιταλία – Βαθμολογία 79.74

8. Κροατία – Βαθμολογία 79.19

9. Ανδόρα – Βαθμολογία 79.18

10. Σλοβενία – Βαθμολογία 79.12