Ανείπωτη είναι η θλίψη στην κοινωνία της Ζακύνθου για τον χαμό του Παναγιώτη Βελιανίτη βετεράνου άσου του ΑΠΣ Ζάκυνθος και πρώην αντιπρόεδρου και στελέχους της ΕΠΣ Ζακύνθου όπως και γνωστού επιχειρηματία.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας κήρυξε τριήμερο πένθος όπου τα γραφεία της θα παραμείνουν κλειστά ενώ τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο εκλιπών ήταν ένας πραγματικός τζέντλεμαν εντός και εκτός γηπέδων.

Η ανακοίνωση της

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου εκφράζει τη βαθιά της οδύνη και θρηνεί την απροσδόκητη απώλεια του τέως Αντιπροέδρου της, Παναγιώτη Βελιανίτη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης.

Έχοντας διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης μας για περίπου μία τριετία, ο Παναγιώτης Βελιανίτης τίμησε και με το παραπάνω το αξίωμα του, ενώ υπήρξε και Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Ζακύνθου, καταβάλλοντας πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σωματείων μας.

Ένας πράος, ευγενικός άνθρωπος, ένας πραγματικός τζέντλεμαν εντός και εκτός γηπέδων. Ένας άνθρωπος που με το ήθος, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή προσφορά του άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ζακυνθινό ποδόσφαιρο.

Το κενό που αφήνει πίσω του είναι δυσαναπλήρωτο.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του, η ΕΠΣ Ζακύνθου κηρύσσει τριήμερο πένθος, κατά τη διάρκεια του οποίου τα γραφεία της Ένωσης θα παραμείνουν κλειστά.

Παράλληλα, στους αγώνες των Μικτών Ομάδων μας που διεξάγονται σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία, τηρήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματός μας, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος, ως ελάχιστος φόρος τιμής.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Παναγιώτη, δεν πρόκειται να σε ξεχάσουμε ποτέ.

Καλό σου ταξίδι…

Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Ζακύνθου”.

Διονύσης Μπινιώρης