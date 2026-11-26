Δεύτερη συνεχόμενη νίκη πανηγύρισε η Δόξα Πηγαδακίων που επιβλήθηκε με 3-0 του Φλαμίνγκο Μεσολογγίου για την 7η αγωνιστική του 2ου Ομίλου της Β’ Εθνικής Γυναικών. Η Ζακυνθινή ομάδα έφτασε τους 6 βαθμούς συνεχίζοντας την εξαιρετική της παρουσία στο πρωτάθλημα, ενώ έκανε σημαντικό βήμα για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Η Δόξα προηγήθηκε στο 65′ από αυτογκόλ, ενώ δυο λεπτά μετά έφτασε και στο 2-0 με τέρμα της Μαριάνθης Αμπελά αφού συνδυάστηκε άψογα με την Φένια.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 87′ με πλασέ η Τζοάνα Ρακίπι μετά από ασίστ της Αντιόχου.

Το σχόλιο της ομάδας για την επιτυχία της: :“Συγχαρητήρια σε όλες τις ποδοσφαιρίστριές μας για την προσπάθεια, την αγωνιστικότητα και το ομαδικό πνεύμα που έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Χρόνια πολλά και στις δύο εορτάζουσες της ομάδας μας, που συνδύασαν τα γενέθλιά τους με μια όμορφη νίκη!

Συνεχίζουμε ενωμένες, με δουλειά, πίστη και το βλέμμα στον επόμενο αγώνα”

ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ:Αντωνοπούλου Λ. ,Dimitrova I., Χριστάνα Εβ.,Πηλίκα Κ.,Ρακίπι Τζ.,Καμβάση Δ.,Κεφάλα Α. (83′ Μπεκίρι Β.),Καλιακούδα Φ.,Πλεξίδα Ν. (57′ Αμπελά Μ.),Ζαφειροπούλου Ρ.,Αντιόχου Αν.

Διονύσης Μπινιώρης