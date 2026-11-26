Μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής στήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης για τον έναν από τους δύο ανήλικους που τραυματίστηκαν στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Έρυσσο αναφέρει το kefaloniafocus.

Λίγο πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα, το αεροσκάφος Beechcraft King Air 350 του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από την Κεφαλονιά, μεταφέροντας τον νεαρό τραυματία σε μια αερογέφυρα ζωής και ελπίδας, προκειμένου να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο ανήλικος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά κατά την ανατροπή του αυτοκινήτου στην επαρχιακή οδό Διβαράτων – Φισκάρδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε μεταφερθεί αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, χωρίς τις αισθήσεις του και διασωληνωμένος.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τέτοια ώστε να απαιτηθεί η άμεση αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο με δυνατότητα νοσηλείας σε ΜΕΘ.

Οι ώρες είναι εξαιρετικά δύσκολες για την οικογένεια, τους συγγενείς και τους ανθρώπους των δύο παιδιών, που παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της υγείας τους.

Αυτή την ώρα, όλες οι ευχές συνοδεύουν τον νεαρό στην προσπάθειά του να κρατηθεί στη ζωή. Ευχή όλων να βγει νικητής από αυτή τη μεγάλη μάχη.