Το βρετανικό λεξικό του Κέιμπριτζ επέλεξε το επίθετο «human» (ανθρώπινος) ως τη λέξη της χρονιάς για το 2026. Η συντακτική του ομάδα αποδίδει τη λέξη ως το επίθετο που περιγράφει την «κατοχή ποιοτήτων, ελαττωμάτων και συναισθημάτων που έχουν οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές».

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί απλώς μια γλωσσική επισήμανση ή μια συμβολική ανακήρυξη μιας λέξης που ξεχώρισε μέσα στη χρονιά. Στον αντίποδα, αποτυπώνει μια βαθύτερη υπαρξιακή αναζήτηση και λειτουργεί ως καθρέπτης της κοινωνίας της εποχής μας, μια από τις αντιφάσεις της οποίας είναι ότι όσο περισσότερο εξελίσσουμε τις μηχανές, τόσο περισσότερο αναζητάμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει σε χώρους που μέχρι πρότινος θεωρούσαμε αποκλειστικά δικούς μας, θέτοντας εκ νέου ερωτήματα για τη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και για τα όρια που τη διαφοροποιούν από τα δημιουργήματά της. Η σκέψη, η δημιουργία, η γνώση και η επικοινωνία στην πορεία της ανθρωπότητας υπήρξαν αποκλειστικό πεδίο δράσης του ανθρώπου. Ωστόσο, σήμερα, που οι μηχανές αναπαράγουν τέτοιου είδους λειτουργίες, οδηγούμαστε συλλογικά στην αμφισβήτηση της μοναδικότητας της ανθρώπινης φύσης. Μπροστά στα ίδια μας τα δημιουργήματα, καλούμαστε τώρα να επαναπροσδιορίσουμε τη μοναδικότητά μας.

Η κοινωνία φαίνεται να απομακρύνεται από ορισμένες από τις πιο ουσιαστικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Η εποχή μας επιβραβεύει την ταχύτητα, μετρά την αξία με αριθμούς, την επικοινωνία με αντιδράσεις και την επιτυχία με επιδόσεις. Την ίδια στιγμή, ο χρόνος για κατανόηση, σκέψη και αμφιβολία περιορίζεται δραματικά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πολλές φορές ξεχνάμε όλα εκείνα που δεν μπορούν να χωρέσουν στους αλγόριθμους και που αντιστέκονται στην ποσοτικοποίηση, αλλά αποτελούν την ουσία και τα θεμέλια της ανθρώπινης υπόστασής μας: την σκέψη, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό…

Σε ένα κόσμο που η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα μιμούμενη ολοένα και περισσότερο τις ανθρώπινες δυνατότητες, η επιλογή της λέξης «human» ως λέξη της χρονιάς αποτελεί μια υπενθύμιση. Μας καλεί να αναζητήσουμε ξανά εκείνα που μας κάνουν πραγματικά ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών μας ή και της ικανότητάς μας να κάνουμε λάθη. Ίσως η ουσία του ανθρώπινου να μην εντοπίζεται αποκλειστικά στις ικανότητες που μας διακρίνουν, αλλά και στις ατέλειες που μας προσδιορίζουν. Το λάθος, η αμφιβολία, η αποτυχία, η ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια αποτελούν κομμάτια της ταυτότητάς μας, τα οποία κινδυνεύουμε να απωλέσουμε κυνηγώντας την τελειότητα που προσιδιάζει περισσότερο στη μηχανή και λιγότερο στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Πριν, λοιπόν, ανησυχήσουμε μήπως οι μηχανές αποκτήσουν περισσότερα από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας, εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να αναμετρηθούμε με όλα όσα θεωρούμε θεμελιώδη για την ύπαρξή μας και να τα υπερασπιστούμε με σθένος. Υπό το πρίσμα αυτό, η επιλογή της λέξης «human» ως η λέξη της χρονιάς αποκτά έναν βαθύτερο συμβολισμό. Η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι μήπως οι μηχανές μοιάσουν περισσότερο σε εμάς, αλλά μήπως εμείς ,στην προσπάθειά μας να εξωραΐσουμε και εκσυγχρονίσουμε τα πάντα γύρω μας , ξεχάσουμε τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Αυτή είναι, ίσως, και η μεγαλύτερη πρόκληση των ετών που έχουμε μπροστά μας.

Σοφία Βαρδακαστάνη