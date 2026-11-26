Σε πραγματικό «βραχνά» έχει εξελιχθεί και φέτος το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στο νησί μας, μια κατάσταση που πλέον αναγνωρίζουν όλοι.

Οι έντονες διαμαρτυρίες στην αρχή της σχολικής χρονιάς ανέδειξαν το μέγεθος του προβλήματος, ωστόσο ουσιαστικές λύσεις δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Το πλέον ανησυχητικό είναι πως, την ώρα που άλλοι Δήμοι ανά τη χώρα μεριμνούν έμπρακτα για τους δασκάλους και τους καθηγητές —καλύπτοντας τη διαμονή τους ή χορηγώντας οικονομικά επιδόματα—, στη Ζάκυνθο δεν παρατηρείται ανάλογη κινητοποίηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον.

Το ερώτημα είναι απλό: με τι κίνητρα θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί να υπηρετήσουν στον τόπο μας, στηρίζοντας τα σχολεία και τη νεολαία μας; Υπάρχουν τρόποι και λύσεις ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ενισχυθούν οικονομικά, κάτι που θα αποτελούσε ουσιαστική επένδυση για ολόκληρη την κοινωνία. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παιδεία, οι αρμόδιοι φορείς να επιδείξουν επιτέλους την απαιτούμενη ευαισθησία.

Διονύσης Μπινιώρης