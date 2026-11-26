Νίκος Τσουκάλας Λογιστής Α’ τάξης, Πρόεδρος Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Ζακύνθου

Στο επίκεντρο οι διασταυρώσεις και η παραγραφή του 2020

Οι τραπεζικές κινήσεις, οι συναλλαγές με προμηθευτές και πελάτες, οι αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις και οι καταγγελίες τρίτων αποτελούν βασικές πηγές πληροφοριών για την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, συνδυάζοντας δεδομένα από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές πιστώσεις υπερβαίνουν σημαντικά τα δηλωμένα εισοδήματα. Για παράδειγμα, εάν ένας επαγγελματίας δηλώνει έσοδα 75.000 ευρώ, αλλά στους λογαριασμούς του εμφανίζονται πιστώσεις 160.000 ευρώ, η διαφορά πρέπει να αιτιολογηθεί. Δεν αποτελεί, ωστόσο, αυτομάτως αδήλωτο εισόδημα, καθώς μπορεί να αφορά δάνεια, μεταφορές μεταξύ λογαριασμών ή πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Στο ελεγκτικό ενδιαφέρον μπορούν επίσης να βρεθούν επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με προμηθευτές οι οποίοι εμφανίζουν ενδείξεις έκδοσης εικονικών τιμολογίων, εταιρείες με ανεξήγητες μεταβολές στον τζίρο και την κερδοφορία, καθώς και φορολογούμενοι που πραγματοποιούν αγορές περιουσιακών στοιχείων χωρίς εμφανή πηγή χρηματοδότησης. Αντίστοιχα, καταγγελίες πελατών και πληροφορίες από δημόσιες αναρτήσεις μπορούν να αποτελέσουν αφορμή διερεύνησης, χωρίς να συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράβασης.

Καθώς και οι Αγορές ακινήτων και το ζήτημα της προέλευσης των χρημάτων αποτελούν αιτία φορολογικού ελέγχου. Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ακόμη μία περίπτωση στην οποία μπορεί να ανακύψουν φορολογικά ερωτήματα. Εάν ένας φορολογούμενος με ετήσιο δηλωμένο εισόδημα 20.000 ευρώ αγοράσει ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ, το βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης της αγοράς.

Επίσης μεγάλο ελκτικό ενδιαφέρων παρουσιάζουν και οι ζημιογόνες χρήσεις και απότομες μεταβολές στον κύκλο εργασιών. Μια επιχείρηση που εμφανίζει ζημιές για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αλλά εξακολουθεί να πραγματοποιεί επενδύσεις και να εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις της, μπορεί να κληθεί να εξηγήσει τις πηγές χρηματοδότησής της.

Ξεχωριστή σημασία έχει η χρήση του 2020, καθώς για πολλές ανέλεγκτες υποθέσεις η γενική πενταετής προθεσμία παραγραφής συμπληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Υπάρχουν, ωστόσο, ειδικές διατάξεις που μπορούν να παρατείνουν ή να συντομεύσουν τον χρόνο αυτό.

Για τις επιχειρήσεις, η έγκαιρη συμφωνία βιβλίων, δηλώσεων και τραπεζικών κινήσεων, καθώς και η διατήρηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αποτελούν την καλύτερη προετοιμασία. Μια απόκλιση μπορεί να ενεργοποιήσει έναν έλεγχο, αλλά ο φορολογικός καταλογισμός απαιτεί συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και αξιολόγηση των πραγματικών συναλλαγών.