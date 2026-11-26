– Παρέμβαση της ΑΝΑΣΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο 2028-2034

– Ζητά διαβούλευση με φορείς και πολίτες σε όλους τους Δήμους των Ιονίων Νήσων

Η ανάγκη να αποκτήσει η νησιωτικότητα κεντρική θέση στον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο της εισήγησης που καταθέτει ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά», Θεόδωρος Γαλιατσάτος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, το οποίο συνεδριάζει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα.

Ο κ. Γαλιατσάτος θέτει το ζήτημα του Εθνικού και Περιφερειακού Εταιρικού Συμφώνου (ΕΠΕΣ) 2028-2034, επισημαίνοντας ότι η νέα χρηματοδοτική περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τα Ιόνια Νησιά και συνολικά τη νησιωτική Ελλάδα. Όπως υποστηρίζει, απαιτείται μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, θα ενισχύει τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης και θα εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η νησιωτικότητα.

Στην εισήγησή του ασκεί κριτική στον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, κάνοντας λόγο για απουσία ολοκληρωμένων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές, ενώ επισημαίνει ότι η μέχρι τώρα διαβούλευση στην Περιφέρεια δεν ήταν επαρκής. Για τον λόγο αυτό προτείνει να πραγματοποιηθούν, μέσα σε διάστημα δύο μηνών, ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς και πολίτες στις έδρες όλων των Δήμων των Ιονίων Νήσων, ώστε να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών πριν από την οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων για τη νέα περίοδο.

Οι προκλήσεις και η ανάγκη για διαφορετική πολιτική στα νησιά

Ο κ. Γαλιατσάτος ξεκινά την εισήγησή του υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση για τη νησιωτικότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, αλλά και της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μπαίνοντας στη νέα Προγραμματική περίοδο, η συζήτηση προτάσεων και λύσεων για την ανάδειξη της νησιωτικότητας ως εθνικής στρατηγικής για την Ελλάδα και εν προκειμένω για τα Ιόνια Νησιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία και επικαιρότητα, καθώς η χώρα κλήθηκε να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της υπό εξέλιξη Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και τη διατύπωση ενός συνεκτικού, σύγχρονου και συστημικού πλαισίου για τη νησιωτικότητα, με πολιτικές και σύστημα διακυβέρνησης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα νησιά και οι τοπικές κοινωνίες. Η εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος απαιτεί να θεωρηθεί η νησιωτικότητα ως “εθνικό κεφάλαιο” και “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” και όχι ως “βάρος” και “κόστος”».

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ περιγράφει τέσσερις βασικές προκλήσεις που, όπως υποστηρίζει, πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πρώτον, επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ολοκληρωμένες περιφερειακές και χωρικές πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των αστικών, αγροτικών, παράκτιων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, παρά τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της χώρας.

Δεύτερον, αναφέρεται στην κλιματική κρίση και στην ευαλωτότητα των νησιών, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο προχωρά η εφαρμογή των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής. Όπως σημειώνει, τα περιφερειακά σχέδια συντάχθηκαν χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ενώ η εφαρμογή τους παραμένει ουσιαστικά άγνωστη.

Τρίτον, θέτει το ζήτημα της τουριστικής μονοκαλλιέργειας, η οποία, σύμφωνα με την εισήγησή του, δημιουργεί νέες πιέσεις στην κοινωνική συνοχή, στη δημογραφική ισορροπία, στο περιβάλλον και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα των νησιών. Μάλιστα, συνδέει την κατάσταση αυτή με την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας πολλών περιοχών.

Τέταρτον, αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγών στον τρόπο διοίκησης των νησιωτικών περιοχών, καθώς θεωρεί ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με το ίδιο διοικητικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη χώρα, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες τους.

«Ποιοτικά, πράσινα και ίσων ευκαιριών νησιά»

Ο κ. Γαλιατσάτος υποστηρίζει ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη νησιωτικότητα, η οποία θα αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των νησιών, όπως το μικρό μέγεθος, την απομόνωση, την περιφερειακότητα, αλλά και τους σημαντικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους τους. Σύμφωνα με την εισήγηση, η αναπτυξιακή πολιτική για τα νησιά πρέπει να στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: «Ποιοτικά νησιά για να είναι ανταγωνιστικά, πράσινα για να είναι ανθεκτικά και ίσων ευκαιριών για να είναι ελκυστικά». Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τη διαμόρφωση ειδικής αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής, η οποία θα αναδεικνύει την ταυτότητα των νησιών ως τόπων ζωής και όχι ως χώρων για κερδοσκοπικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, ζητά την εφαρμογή μιας ειδικής διοικητικής πολιτικής, με ουσιαστική ενεργοποίηση της ρήτρας νησιωτικότητας και των συνταγματικών προβλέψεων. Μάλιστα, αναφέρεται στην ανάγκη επέκτασης της λογικής του μεταφορικού ισοδύναμου σε ένα ευρύτερο «νησιωτικό ισοδύναμο», ώστε να αντιμετωπίζονται συνολικά οι ανισότητες που προκαλεί η γεωγραφική θέση των νησιών.

Όπως σημειώνει, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το 2013 και μετά, με τους νόμους 4150/2013, 4551/2018 για το μεταφορικό ισοδύναμο και 4770/2021, η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών παραμένει περιορισμένη, με εξαίρεση την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου.

Θεωρεί ότι η νέα προγραμματική περίοδος αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Περιφέρεια Ι.Ν. και ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα, προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι που θα αντιμετωπίσουν τις διαχρονικές δυσκολίες και θα δημιουργήσουν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και στα πολύ μικρά νησιά.

Ζητά διαβούλευση σε όλους τους Δήμους των Ιονίων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Γαλιατσάτος στον τρόπο με τον οποίο προχωρά μέχρι σήμερα η προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο. Θεωρεί ότι η μία σύσκεψη – ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής διαβούλευση, καθώς δεν έχει εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των Δήμων και των συλλογικών φορέων.

Για τον λόγο αυτό καταθέτει δύο συγκεκριμένες προτάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η πρώτη αφορά την πραγματοποίηση, μέσα σε διάστημα δύο μηνών, ενημερωτικών συναντήσεων με φορείς και πολίτες στις έδρες όλων των Δήμων της Περιφέρειας. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να συμμετάσχουν από την αρχή στη συζήτηση για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. Η δεύτερη πρόταση προβλέπει ότι, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο, με διευρυμένη σύνθεση και τη συμμετοχή των δημάρχων, θα διαμορφώσει συγκεκριμένη απόφαση που θα αποτελέσει οδηγό για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Αρχής στις διαδικασίες διαμόρφωσης και έγκρισης του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου.

Κλείνοντας την εισήγησή του, θέτει ως κεντρικό στόχο να αποκτήσει η νησιωτικότητα τη θέση που της αναλογεί στην ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική και να υποστηριχθεί με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Γεωργία Καλαμαρά