ΕΛΣΤΑΤ: Λιγότεροι εκπαιδευτικοί στα Λύκεια των Ιονίων Νήσων το σχολικό έτος 2024- 2025

Στη Γ’ φάση των προσλήψεων προχώρησε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, προσλαμβάνοντας συνολικά 2.820 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», η συνολική κάλυψη των σχολείων της χώρας φτάνει στο 78%, με περίπου 12.000 προσλήψεις να εκκρεμούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών.

Στη Ζάκυνθο, παρά τα κενά που υπάρχουν, η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην «ΗΜΕΡΑ» οι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Αθ. Κατσίμπελης «Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας»

Όσον αφορά τις προσλήψεις της Γ’ φάσης, ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου κ. Αθανάσιος Κατσίμπελης σημειώνει ότι η Διεύθυνση είχε ζητήσει 12 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70, ωστόσο διατέθηκαν μόλις τρεις.

«Υπάρχουν κάποια κενά, ιδιαίτερα στους δασκάλους. Είχαμε ζητήσει 12 ΠΕ70 δασκάλους τάξης, αλλά μας δόθηκαν μόλις τρεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε κάποια σχολεία να λειτουργούμε με συνδιδασκαλίες τμημάτων ή με κάποιες ώρες που κάποιοι εκπαιδευτικοί τάξης συμπληρώνουν και σε κάποιο διπλανό σχολείο. Κάποια ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν. Αυτή είναι η κατάσταση».

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στα Νηπιαγωγεία, όπου οι ανάγκες δεν καλύφθηκαν στο σύνολό τους. Σύμφωνα με τον κ. Κατσίμπελη, είχαν ζητηθεί περίπου δέκα νηπιαγωγοί, αλλά τελικά προσλήφθηκαν πέντε.

«Το ίδιο ισχύει και στα Νηπιαγωγεία. Εκεί είχαμε ζητήσει περίπου δέκα νηπιαγωγούς και πήραμε πέντε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερα προβλήματα εκεί, αλλά πάλι υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ολοήμερα τμήματα και διαμαρτύρονται οι γονείς, γιατί πράγματι χρειάζεται η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην Παράλληλη Στήριξη, όπου, όπως επισημαίνει, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις. Ωστόσο, η λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης έχει ενισχύσει την υποστήριξη των μαθητών.

«Σίγουρα υπάρχουν και κάποια κενά, τα οποία υπήρχαν πάντα, στην Παράλληλη Στήριξη. Ωστόσο, έχουμε ενισχύσει τον θεσμό των Τμημάτων Ένταξης και καλύπτεται εκεί το κενό, γιατί στα περισσότερα σχολεία πλέον λειτουργούν Τμήματα Ένταξης και ,άρα, υποστηρίζονται τα παιδιά αυτά και δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε καμία υποστήριξη».

Παρά τις ελλείψεις, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτιμά ότι η συνολική κατάσταση στη Ζάκυνθο είναι καλύτερη συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας.

«Σε σχέση με τις αναφορές που υπάρχουν σε πανελλαδικό επίπεδο, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τα δικά μας κενά είναι πολύ λιγότερα και τα σχολεία μας λειτουργούν».

Παράλληλα, η Διεύθυνση αναμένει την επόμενη φάση προσλήψεων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν ήδη δηλωθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Κατσίμπελης, ωστόσο, επισημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά κενά αποτελούν μια δυναμική κατάσταση, καθώς μπορεί να προκύψουν νέες απουσίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

«Περιμένουμε σύντομα την επόμενη φάση, για να καλυφθούν τα υπόλοιπα κενά. Έχουμε δηλώσει τα κενά και αναμένουμε να δούμε τι λύσεις θα δοθούν. Βέβαια, το πρόβλημα των κενών είναι πολλές φορές μια δυναμική διαδικασία. Κενά μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, γιατί έχουμε επαπειλούμενες κυήσεις, ασθένειες και διάφορες τέτοιες απρόβλεπτες καταστάσεις. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχουμε επιστροφές εκπαιδευτικών που επιστρέφουν από εκπαιδευτικές άδειες και να καλυφθούν τα κενά το επόμενο χρονικό διάστημα».

Όσον αφορά τη στελέχωση του Ειδικού Σχολείου, σύμφωνα με τον κ. Κατσίμπελη, υπάρχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά λείπουν οι ειδικότητες των θεραπευτών.

«Φέτος το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο της Ζακύνθου είναι πλήρως στελεχωμένα από εκπαιδευτικούς. Λείπουν, όμως, κάποιες ειδικότητες θεραπευτών. Αυτές οι ειδικότητες, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και τα λοιπά, έχουν προσκληθεί και ,όπως έχει ανακοινώσει και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, δεν βρέθηκαν άτομα που να δηλώσουν τη Ζάκυνθο και θα γίνουν ειδικές προσκλήσεις».

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας είναι η αποχώρηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, οι οποίοι, όπως αναφέρει, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις συνθήκες διαβίωσης στο νησί.

«Έχουμε και φαινόμενα που εκπαιδευτικοί, μόνιμοι ή νεοδιόριστοι, έφυγαν και παραιτήθηκαν, γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του νησιού. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε και να τα προβλέψουμε, γιατί , όταν κάποιος παραιτείται, το κενό που δημιουργείται μετά θα χρειαστεί τουλάχιστον 1,5 για να καλυφθεί λόγω της διαδικασίας που ακολουθείται».

Κλείνοντας, ο κ. Κατσίμπελης απευθύνει έκκληση προς τους γονείς να επιδείξουν ψυχραιμία, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσπάθεια που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις.

«Κάνω έκκληση στους γονείς όσο γίνεται για αυτοσυγκράτηση. Γνωρίζω ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων ξέρουν την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό , ώστε να καλύψουν τους συναδέλφους τους που λείπουν από τις σχολικές μονάδες. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει οι γονείς να δείχνουν την ανάλογη ψυχραιμία και πιστεύω ότι θα λυθούν σύντομα τα προβλήματα αυτά».

Διον. Ποθος «Στη Ζάκυνθο είναι μια από τις καλύτερες σχολικές χρονιές»

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Διονύσης Πόθος επισημαίνει, με τη σειρά του, ότι έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις εκπαιδευτικών και ότι η υπηρεσία καταβάλλει προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχουν προκύψει ορισμένα προβλήματα, κυρίως λόγω απουσιών εκπαιδευτικών για λόγους υγείας, αλλά και λόγω ανάληψης διοικητικών καθηκόντων από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες.

«Έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις. Η υπηρεσία προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Φυσικά, κατά περιόδους έχουν προκύψει κάποια προβλήματα, διότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα υγείας ή σε κάποια σχολεία έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν χρέη Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά».

Παρά τα επιμέρους ζητήματα, ο κ. Πόθος εμφανίζεται θετικός ως προς τη συνολική εικόνα της φετινής σχολικής χρονιάς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις καλύτερες. «Στη Ζάκυνθο είναι μια από τις καλύτερες σχολικές χρονιές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΕΛΣΤΑΤ: Στα Λύκεια των Ιονίων η μεγαλύτερη μείωση καθηγητών το 2024-2025

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σχολικό έτος 2024 – 2025 προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό για την ευρύτερη εικόνα στην εκπαίδευση των Ιονίων Νήσων. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία μαρτυρούν ότι τα σχολεία των Ιονίων Νήσων αντιστέκονται σθεναρά στη συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού, αλλά στα Λύκεια καταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση εκπαιδευτικών σε όλη την χώρα.

Στα πενήντα Γυμνάσια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το 2024-2025 καταγράφηκαν 6.858 μαθητές. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού άγγιξε το 1,7%, ενώ στο σύνολο της χώρας η πτώση έφτασε στο 2,9%. Οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στα Γυμνάσια των Ιονίων αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με προηγούμενα σχολικά έτη και από 1.100 έγιναν 1.118. Η αύξηση άγγιξε το 1,6% και ξεπέρασε την πανελλαδική (0,7%).

Αντίθετη, ωστόσο, είναι η εικόνα στα 36 Λύκεια των Ιονίων Νήσων. Ο αριθμός των μαθητών παρουσίασε μια υποτυπώδη αύξηση της τάξεως του 0,2% (από 5.222 το σχολικό έτος 2023-2024 σε 5.231 το σχολικό έτος 2024-2025). Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν από 488 το σχολικό έτος 2023-2024 σε 473 το 2024-2025, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 3,1%. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μείωση διδακτικού προσωπικού που καταγράφηκε στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας.

Η αντίθεση αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Μάλιστα, σε πανελλαδικό επίπεδο η τάση είναι αντίθετη, καθώς το διδακτικό προσωπικό των Λυκείων αυξήθηκε κατά 1,7%. Τα Ιόνια Νησιά εμφανίζουν, επομένως, μια αρνητική διαφοροποίηση. Πιθανοί λόγοι που εξηγούν την αντίφαση των Ιονίων Νήσων και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης είναι οι συνταξιοδοτήσεις χωρίς αντίστοιχη αναπλήρωση, η δυσκολία προσέλκυσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα νησιά ή και οι μετακινήσεις και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Σοφία Βαρδακαστάνη