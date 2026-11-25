Στο επίκεντρο της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ βρέθηκε η υπόθεση του έργου ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας, για το οποίο η Διαχειριστική Αρχή ζητά την επιστροφή ποσού περίπου 870.000 ευρώ, καθώς έκρινε ότι εργασίες που είχαν πληρωθεί, δεν πιστοποιούνται.

Για το θέμα μίλησε στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Διονύσης Τουρκάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Δημοτική Αρχή διαφωνεί με το πόρισμα και έχει αποφασίσει να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δύο ακόμη πορίσματα ελέγχων, που αφορούν την ύδρευση και τη διαχείριση των καυσίμων κατά την περίοδο 2015-2017, ενώ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει τη νομική καθοδήγηση της υπηρεσίας για τις επόμενες κινήσεις. «Η Διαχειριστική Αρχή έχει απορρίψει τις αιτιάσεις του Δήμου σχετικά με τα ευρήματα που είχε εντοπίσει στην προσωρινή έκθεση και καταλογίζει σχεδόν 870.000 ευρώ, λόγω εργασιών που έχουν γίνει και, κατά την άποψη της Διαχειριστικής Αρχής και των ελεγκτών, δεν πιστοποιούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρκάκης.

Όπως εξήγησε, ο Δήμος είχε καταθέσει τις αντιρρήσεις του, οι οποίες, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτές. «Η Δημοτική Αρχή έχει πάρει την απόφαση να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Διαφωνεί με το πόρισμα αυτό και θεωρεί ότι οι ενστάσεις που έχουν διατυπώσει οι τεχνικές υπηρεσίες δικαιολογούν βάσιμες ελπίδες ότι θα δικαιωθεί. Γι’ αυτόν τον λόγο θα προσφύγει», σημείωσε. Διευκρίνισε, ακόμη, ότι η θέση που έχει διατυπωθεί από την πλευρά του Δήμου αφορά και το γεγονός ότι οι επίμαχοι λογαριασμοί είχαν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή πριν από την πληρωμή τους. «Τα χρήματα που ζητούνται πίσω αφορούν λογαριασμούς για τους οποίους η Διαχειριστική Αρχή έχει δώσει την έγκρισή της προκειμένου να πληρωθούν. Ο έλεγχος δεν προβλέπεται να γίνεται με επιτόπια επίσκεψη κάθε φορά. Γίνεται επί των απαντήσεων που δίνονται στα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί κατά τον αρχικό έλεγχο», ανέφερε, εξηγώντας ότι η υπερασπιστική γραμμή των τεχνικών υπηρεσιών στηρίζεται στο γεγονός ότι οι πληρωμές έγιναν και στη συνέχεια εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή, όπως και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες.

Η απάντηση στη «Δύναμη Ελπίδας»

Την ίδια ώρα, η υπόθεση του έργου της ύδρευσης εξακολουθεί να προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», η οποία με νέα ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών για τα περίπου 900.000 ευρώ που ζητούνται να επιστραφούν.

Απαντώντας στην ανακοίνωση και στην προαναγγελία της μήνυσης, ο κ. Τουρκάκης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή θα τοποθετηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, εφόσον κατατεθεί η σχετική μήνυση. «Όταν υποβληθεί η μήνυση, θα πάμε στη Δικαιοσύνη να απαντήσουμε σε αυτά που θα κατατεθούν. Όταν κατατεθεί η μήνυση, ο καθένας που θα κληθεί θα απαντήσει σε αυτά για τα οποία θα κατηγορείται», δήλωσε.

Σχολιάζοντας, τέλος, γενικότερα την κριτική που ασκεί το τελευταίο διάστημα η αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ σημείωσε ότι κάθε παράταξη έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική με τον τρόπο που επιλέγει. «Η στάση της αντιπολίτευσης είναι να κάνει κριτική στη Δημοτική Αρχή με όποιον τρόπο αυτή νομίζει. Οπότε οποιαδήποτε κριτική είναι ευπρόσδεκτη», κατέληξε.

«Δύναμη Ελπίδας»: Μήνυση για τα 900.000 ευρώ του αγωγού

Η “Δύναμη Ελπίδας” κατηγορεί τον Δήμαρχο και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΖ ότι επιχειρούν να μεταθέσουν τις ευθύνες στη Διαχειριστική Αρχή και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θέτει ερωτήματα για πληρωμές εργασιών που, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, δεν είχαν εκτελεστεί και ανακοινώνει ότι θα καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στην ανακοίνωσή της, με τίτλο «Θα λογοδοτήσετε στη Δικαιοσύνη και στη ζακυνθινή κοινωνία», η παράταξη αναφέρει: «Οι τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου και του προέδρου της ΔΕΥΑ Ζακύνθου αποκαλύπτουν μια προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών στη Διαχειριστική Αρχή και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ας σταματήσουν, όμως, τις υπεκφυγές. Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, το κρίσιμο ζήτημα είναι γιατί πληρώσατε εργασίες που δεν είχαν εκτελεστεί! Αυτή είναι η βασική αιτιολογία της Διαχειριστικής Αρχής που ζητάει να επιστραφούν περίπου 900.000 ευρώ. Και αυτό είναι που οφείλουν να εξηγήσουν ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, που είχαν την ευθύνη επίβλεψης και πληρωμής του έργου. Εδώ και δύο χρόνια είχαν πληρωθεί περίπου 900.000 ευρώ για εργασίες που, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, δεν είχαν γίνει.Και ας μην ξεχνάμε κάτι: Εάν η «Δύναμη Ελπίδας» δεν είχε αναδείξει το θέμα, σήμερα πιθανότατα δεν θα είχε κινηθεί τίποτα! Οι πληρωμές θα είχαν γίνει, οι εκκρεμότητες θα παρέμεναν και οι πολίτες θα εξακολουθούσαν να ακούν υποσχέσεις. Εμείς θέλουμε το έργο να ολοκληρωθεί σωστά, όπως είχε μελετηθεί, προγραμματιστεί και χρηματοδοτηθεί, από την Αγία Μαρίνα προς τη Λούχα, το Γύρι, τον Άγιο Λέοντα και τα ορεινά, και να φτάσει επιτέλους νερό στους κατοίκους της Λούχας, του Γυρίου και των Ορεινών. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε πώς διαχειρίστηκαν τα χρήματα των φορολογουμένων. Η ολοκλήρωση του έργου δεν διαγράφει τις ευθύνες για όσα έχουν προηγηθεί! Τα ευρήματα του ελέγχου, οι πληρωμές, οι πιστοποιήσεις και οι αποφάσεις που ελήφθησαν δημιουργούν σοβαρές ενδείξεις και ερωτήματα που απαιτούν πλήρη δικαστική διερεύνηση, για να αποδειχθεί η διαδρομή του χρήματος. Γι’ αυτό η παράταξή μας θα προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να διερευνήσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, να αποδώσουν τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν και να καταλογιστούν σε φυσικά πρόσωπα τα ποσά της ανάκτησης. Δεν θα επιτρέψουμε η υπόθεση να χαθεί σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι αλληλομετάθεσης ευθυνών μεταξύ Δήμου, ΔΕΥΑΖ, υπηρεσιών και Διαχειριστικής Αρχής.Κύριοι της Δημοτικής Αρχής,τα χρήματα αυτά δεν είναι δικά σας. Είναι χρήματα των Ζακυνθινών!Δεν αρκούν οι δηλώσεις, οι δικαιολογίες και οι παραπομπές στα δικαστήρια.Οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις.ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.Η «Δύναμη Ελπίδας» δεν θα κάνει πίσω. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και κανείς από τη Δημοτική Αρχή Στασινόπουλου δεν μπορεί να θεωρεί ότι θα μείνει στο απυρόβλητο.ΘΑ ΤΟ ΠΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ».

Γεωργία Καλαμαρά