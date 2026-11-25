Αν. Λιάσκος: «Ήδη οι πολίτες της Ζακύνθου εισπράττουν τα αποτελέσματα»

Στην ενίσχυση του Νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό σε σημαντικές ειδικότητες αναφέρθηκε ο Διοικητής του ιδρύματος, Αναστάσιος Λιάσκος, ενημερώνοντας ότι ανέλαβε καθήκοντα νέος Διευθυντής στην Παθολογική Κλινική, ενώ επιβεβαίωσε και την πρόσληψη δεύτερης παιδιάτρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και για να στελεχωθεί το Νοσοκομείο με νοσηλεύτριες και φαρμακοποιούς.

Αρχικά, ο κ. Λιάσκος τόνισε: «Tο νοσοκομείο προχωρά την προσπάθεια αναβάθμισης του που έχουμε ξεκινήσει και ήδη έχουμε απτά αποτελέσματα. Η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με διάφορους άξονες, αλλά το σημαντικότερο απ’ όλα είναι η στελέχωσή του. Και σ’ αυτό το πλαίσιο, ήδη μέσα σ’ αυτό τον 1,5 μήνα που βρίσκομαι εδώ, ήρθε δεύτερη παιδίατρος στην παιδιατρική κλινική. Ήρθε διευθυντής στην παθολογική, ένας εκλεκτός πραγματικά γιατρός από το Ρίο, ο οποίος ήταν διευθυντής στη μονάδα του νοσοκομείου του Ρίου, και είναι παθολόγος, εντατικολόγος και διαβητολόγος. Έρχονται όπου να ‘ναι 11 νοσηλεύτριες, δύο φαρμακοποιοί και ήδη έχουμε δρομολογήσει και δυο-τρεις άλλες ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται για να κλείσει η όποια ανάγκη είχε δημιουργηθεί στο νοσοκομείο. Κατά τ’ άλλα, όλες οι άλλες υπηρεσίες είναι στελεχωμένες αρκετά καλά, μπορούν να λειτουργούν και θεωρώ ότι ήδη οι πολίτες της Ζακύνθου εισπράττουν αυτό το αποτέλεσμα, εφόσον το νοσοκομείο μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπάρχουν στην προσέλκυση γιατρών στη Ζάκυνθο, επισημαίνοντας ότι έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την κάλυψη των κενών και την ενίσχυση του Νοσοκομείου, με στόχο την επαρκή στελέχωσή του σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες. «Πρέπει να ξέρετε ότι είναι και πολύ δύσκολο, όχι από πλευράς δυνατοτήτων που δίνει το υπουργείο, αλλά από πλευράς επιθυμίας και διαθεσιμότητας των γιατρών. Και σε αυτό το πλαίσιο γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να πειστούν οι γιατροί να έρθουν στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι το σημαντικότερο- το οποίο θεωρώ εγώ ως μέγα -πρόβλημα. Δηλαδή χρειάζεται να πειστεί ο γιατρός για να έρθει στη Ζάκυνθο, ενώ εμείς μπορούμε πράγματι να διασφαλίσουμε την πρόσληψή του. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ήταν λοιπόν ζήτημα μη διαθεσιμότητας πόρων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ζήτημα επιθυμίας και διαθεσιμότητας των γιατρών. Εν πάση περιπτώσει, το υπουργείο ενέκρινε και όλες τις νοσηλεύτριες και τους φαρμακοποιούς που ζητήσαμε και έτσι η κατάσταση πάει αρκετά καλά. Νομίζω ότι ο Ζακυνθινός πολίτης έχει ήδη δει μία τεράστια διαφορά, η οποία σε συνδυασμό με την ευταξία, με την προσπάθεια τακτοποίησης αρρυθμιών που έχει γίνει, δίνει τη θετική εικόνα που χρειάζεται ο ασθενής».

Θετικές εξελίξεις για την πρόσληψη ΩΡΛ

Για πάρα πολλούς μήνες, το Νοσοκομείο έχει μείνει χωρίς Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ), με τον κ. Λιάσκο να αναφέρεται στο ζήτημα αυτό και να ενημερώνει ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον γιατροί για να έρθουν στο ίδρυμα. «Έχουν δηλώσει ήδη κάποιοι άνθρωποι στην τελευταία προκήρυξη ότι θέλουν να έρθουν και πιστεύουμε ότι και αυτό το κενό θα καλυφθεί πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε απ’ ό,τι μαθαίνω, και ημερομηνία που θα έρθει ΩΡΛ, αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή. Και για πνευμονολόγο έχουμε επίσης διαθεσιμότητα γιατρού και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τακτοποιήσει και αυτή την εκκρεμότητα. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και κλινικές όπου υπάρχουν και παραπάνω γιατροί από αυτούς που χρειάζονται».

Ο Διοικητής, τέλος, δεσμεύτηκε ότι στο τέλος του έτους θα παρουσιάσει συνολικό απολογισμό, καταγράφοντας όσα έχουν ήδη προχωρήσει, καθώς και τις ενέργειες που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.

Διονύσης Μπινιώρης