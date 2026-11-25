Σε μια υπέροχη πρωτοβουλία, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προχώρησε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου, στολίζοντας το δικό του χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Χημειοθεραπευτική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Την περσινή χρονιά, τέτοια εποχή, πριν ακόμη από τη δημιουργία της Μονάδας, ο Σύλλογος είχε πραγματοποιήσει ανάλογη πρωτοβουλία στα Επείγοντα του Νοσοκομείου. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, το όνειρο όλων έγινε πραγματικότητα, με τη λειτουργία μιας ιδιαίτερα σημαντικής Μονάδας για τους ασθενείς της Ζακύνθου.

Το «παρών», εκτός από τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών, έδωσε και ο ίδιος ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ο οποίος μάλιστα βοήθησε συμβολικά και αυτός στο στόλισμα του δέντρου, ενώ μετέφερε τις θερμές του ευχές προς τα μέλη του Συλλόγου, τονίζοντας ότι η Διοίκηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για τη Μονάδα: «Βρισκόμαστε εδώ η διοίκηση του νοσοκομείου, οι γιατροί, το διοικητικό προσωπικό να στολίσουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κλινική που φιλοξενούνται οι ογκολογικοί ασθενείς και να ευχηθούμε να έχουν και ταχεία ανάρρωση, αλλά και όσο δυνατόν ανώδυνη θεραπεία. Να πω ότι είμαστε περήφανοι για την ογκολογική μας μονάδα. Είναι κάτι που πραγματικά κοσμεί το Νοσοκομείο μας. Το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε πράγματι στα αιτήματα όλων όσων πίεσαν προς την κατεύθυνση αυτή και έδωσαν λύση σε πάρα πολλούς Ζακυνθινούς πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω και το σύλλογο που κάνει την προσπάθειά του και όλο όσους βοηθούν και στέκονται ως συμπαραστάτες δίπλα σ αυτούς που πάσχουν και θέλουν τη δική μας φροντίδα και συμπαράσταση. Η συνεργασία είναι απαραίτητη και η βοήθεια όλων φυσικά. Εμείς αυτό ακριβώς επιδιώκουμε -και εγώ ως νέος διοικητής – την συμπόρευση όλων των δυνάμεων, έτσι ώστε το νοσοκομείο να πάει καλύτερα από ότι πήγαινε. Να είναι καλύτερο το αύριο».

Σπ. Ξένος: «Γίνονται ακόμη θαύματα στις μέρες μας»

Με συγκίνηση και ικανοποίηση μίλησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, κ. Σπύρος Ξένος, ο οποίος τόνισε ότι τέτοιες μέρες πέρσι είχε στολιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στα Επείγοντα και φέτος είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτό συνέβη στη Χημειοθεραπευτική Μονάδα: «Πέρσι τέτοιες μέρες ευχηθήκαμε όλοι να μας αξιώσει ο Θεός του χρόνου να στολίσουμε το Χριστουγεννιάτικο μας δέντρο στην Ογκολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Φαίνεται, λοιπόν, ότι γίνονται θαύματα ακόμη στις μέρες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας βοήθησαν. Να ευχηθώ δύναμη, δημιουργία, ελπίδα, αλλά κυρίως υγεία σε όλους».

Ο κ. Ξένος, παράλληλα, τόνισε: «Η χημειοθεραπευτική μονάδα είναι αρμοδιότητα, καθαρά, της διοίκησης του νοσοκομείου να λειτουργήσει και να λειτουργήσει καλά, όπως θέλουν οι Ζακυνθινοί. Εμείς σε ό,τι χρειαστεί, σε ό,τι ζητηθεί θα είμαστε δίπλα στο διοικητή, στη διοίκηση, στους προϊσταμένους των τμημάτων, στο προσωπικό και στο γιατρό μας».

Διονύσης Μπινιώρης