Στην αντιπαράθεση που έχει προκύψει με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου (ΕΝΙΖ) σχετικά με την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου παρεμβαίνει με δημόσια τοποθέτησή του ο Βουλευτής Ζακύνθου, Δ. Ακτύπης.

Απαντώντας στην ανακοίνωση της Ένωσης, παραθέτει το ιστορικό της δημιουργίας και της στελέχωσης της Κλινικής, αναφέρεται στη δική του συμβολή κατά την προηγούμενη περίοδο και απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί απαξίωσης του έργου των γιατρών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κριτική του αφορά την οργάνωση της λειτουργίας της Κλινικής και την ανάγκη επαρκούς ορθοπαιδικής κάλυψης στα Επείγοντα, ενώ θέτει ευρύτερα ζητήματα σχετικά με την εικόνα και τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Στην ανακοίνωσή του καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και να διεκδικεί την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Πιο αναλυτικά, αναφέρει: “Με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΝΙΖ, αισθάνομαι την ανάγκη να αποκαταστήσω ορισμένα γεγονότα. Όχι για να υπερασπιστώ την πολιτική μου ιδιότητα, αλλά για να υπερασπιστώ την προσωπική και επιστημονική μου διαδρομή, καθώς και την αλήθεια απέναντι σε όσους επιχειρούν να την παρουσιάσουν κατά το δοκούν.

Είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία, τη στελέχωση και την ανάπτυξη της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Και αυτό δεν αποτελεί προσωπικό ισχυρισμό. Είναι μια ιστορία που έχει συγκεκριμένα γεγονότα και συγκεκριμένους πρωταγωνιστές.

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, ορισμένα πράγματα που φαίνεται ότι κάποιοι επιλέγουν να ξεχνούν.

1. Ποιος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να υπάρξει Ορθοπαιδική Κλινική στη Ζάκυνθο;

Όταν ήρθα στη Ζάκυνθο το 1998, ως ιδιώτης ορθοπαιδικός, το Νοσοκομείο δεν διέθετε ούτε έναν ορθοπαιδικό γιατρό.

Τότε ξεκίνησα έναν προσωπικό και επίμονο αγώνα για να στελεχωθεί το Νοσοκομείο με ορθοπαιδικούς. Για να μπορέσω να διεκδικήσω θέση στο ΕΣΥ, χρειάστηκε να κινηθεί η διαδικασία αλλαγής της προβλεπόμενης θέσης από Διευθυντή ή Επιμελητή Α σε Επιμελητή Β, ώστε να μπορεί να καλυφθεί από έναν νέο ορθοπαιδικό.

Τη θέση κατέλαβε τελικά ο κ. Ποταμίτης. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε δεύτερη θέση Επιμελητή Β, την οποία κατέλαβα εγώ.

Μαζί με τον τότε Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Καψαμπέλη, εργαστήκαμε για τη διαμόρφωση του νέου Οργανισμού του Νοσοκομείου, προβλέποντας τέσσερις οργανικές θέσεις ορθοπαιδικών.

Αυτή είναι η ιστορία. Όχι κάποια πολιτική εκδοχή της, αλλά γεγονότα στα οποία συμμετείχα προσωπικά.

2. Ποιος φρόντισε για την περαιτέρω στελέχωση της Κλινικής;

Όταν αποχώρησα από το Νοσοκομείο για να αναλάβω τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα, με δικές μου ενέργειες και σχετική υπουργική απόφαση τοποθετήθηκαν τρεις επικουρικοί ορθοπαιδικοί.

Έτσι, πέρα από τις τέσσερις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, εξασφαλίστηκε πρόσθετη ιατρική στελέχωση, με αποτέλεσμα η Κλινική να διαθέτει πέντε ορθοπαιδικούς.

Ας απαντήσει, λοιπόν, η ΕΝΙΖ σε ένα απλό ερώτημα:

Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας, επιδιώκει να διαλύσει και να απαξιώσει την Ορθοπαιδική Κλινική, να έχει αγωνιστεί για τη δημιουργία των θέσεών της και να έχει μεριμνήσει για την περαιτέρω στελέχωσή της με επιπλέον γιατρούς;

Η πραγματικότητα δεν συμβιβάζεται με το αφήγημά σας.

3. Ποιος συνέβαλε στην εκπαιδευτική και επιστημονική αναβάθμιση της Κλινικής;

Με δικές μου παρεμβάσεις και προσπάθειες επιτεύχθηκε η αναγνώριση της Ορθοπαιδικής Κλινικής ως κατάλληλης για την παροχή δύο ετών ειδικότητας σε δύο ειδικευόμενους γιατρούς.

Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε επειδή υπήρχαν αξιόλογοι επιστήμονες, γιατροί με διδακτορικούς τίτλους, αλλά και σημαντικό χειρουργικό έργο που τεκμηρίωνε την εκπαιδευτική επάρκεια της Κλινικής.

Επομένως, όχι μόνο δεν υπονόμευσα την Κλινική, αλλά συνέβαλα προσωπικά ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη στελέχωση, εκπαιδευτική δυνατότητα και επιστημονική προοπτική.

Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι χαρακτηρισμοί σε δελτία Τύπου.

4. Τελικά, ποιος έλεγε την αλήθεια για το Νοσοκομείο Ζακύνθου;

Εδώ βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη αντίφαση της ανακοίνωσής σας.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΕΝΙΖ με δημόσιες τοποθετήσεις της περιέγραφε το Νοσοκομείο Ζακύνθου ως ένα Νοσοκομείο υπό κατάρρευση, απαξιώνοντας συνολικά τη λειτουργία του και δημιουργώντας στους πολίτες την εικόνα μιας δημόσιας δομής που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.

Εγώ, αντίθετα, υποστήριζα σταθερά ότι το Νοσοκομείο Ζακύνθου είναι ένα από τα καλύτερα στελεχωμένα και αξιόπιστα Νοσοκομεία της Περιφέρειας, με σημαντικό επιστημονικό και χειρουργικό έργο, το οποίο αντιμετωπίζει καθημερινά με επιτυχία μεγάλο αριθμό περιστατικών, παρά τις υπαρκτές δυσκολίες και τις ελλείψεις που ασφαλώς χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.

Και τώρα έρχεστε εσείς, μέσα από την ίδια σας την ανακοίνωση, να περιγράψετε μια εντελώς διαφορετική εικόνα!

Μιλάτε για περισσότερα από 9.000 επείγοντα περιστατικά, χιλιάδες τακτικά περιστατικά, εκατοντάδες χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως, σύνθετες και απαιτητικές ορθοπαιδικές επεμβάσεις, επιστημονική αναβάθμιση, εκπαιδευτική δραστηριότητα και σημαντική προσφορά στους ασθενείς.

Αναγνωρίζετε, μάλιστα, ότι πραγματοποιούνται επεμβάσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με δυσκολία ακόμη και σε μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας.

Χαίρομαι ειλικρινά που τα αναγνωρίζετε. Γιατί αυτά ακριβώς υποστήριζα και υπερασπιζόμουν δημόσια όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν εσείς επιλέγατε να παρουσιάζετε μια εικόνα γενικευμένης κατάρρευσης.

Και τώρα προκύπτει ένα απολύτως εύλογο ερώτημα:

Τελικά, ποιος έλεγε την αλήθεια; Εσείς όταν παρουσιάζατε το Νοσοκομείο ως μια δομή υπό κατάρρευση ή εγώ όταν υποστήριζα ότι είναι ένα από τα καλύτερα στελεχωμένα και αξιόπιστα Νοσοκομεία της Περιφέρειας, που παράγει σημαντικό έργο και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες των πολιτών;

Δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που τα παρουσιάζατε.

Ασφαλώς, το Νοσοκομείο έχει προβλήματα, ελλείψεις και αδυναμίες. Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι είναι όλα ιδανικά. Άλλο, όμως, η ανάδειξη συγκεκριμένων προβλημάτων και άλλο η συνολική απαξίωση μιας δημόσιας δομής που καθημερινά προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού.

Δεν μπορεί να αναγνωρίζετε σήμερα το σημαντικό έργο της Ορθοπαιδικής Κλινικής και ταυτόχρονα να αποσιωπάτε ότι αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής λειτουργίας και προσφοράς του Νοσοκομείου.

Η σημερινή σας ανακοίνωση, λοιπόν, επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό όσα υποστήριζα όλο αυτό το διάστημα και έρχεται σε αντίθεση με τη γενικευμένη εικόνα κατάρρευσης που εσείς καλλιεργούσατε.

5. Τι ακριβώς είπα για την Ορθοπαιδική Κλινική και τι επιχειρείτε να μου αποδώσετε;

Εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάτι απολύτως συγκεκριμένο.

Ποτέ δεν απαξίωσα το επιστημονικό έργο της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Ποτέ δεν αμφισβήτησα τη χειρουργική δραστηριότητα, την επιστημονική επάρκεια ή την προσωπική προσφορά των γιατρών της.

Αντίθετα, έχω αναγνωρίσει δημόσια τη δουλειά που γίνεται, έχω συμβάλει στην ανάπτυξή της και εξακολουθώ να θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτό που έθεσα ήταν ένα απολύτως συγκεκριμένο ζήτημα λειτουργίας: την ανάγκη να υπάρχει ορθοπαιδικός γιατρός στα Επείγοντα Περιστατικά, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, όταν η προσέλευση των ασθενών είναι αυξημένη.

Αυτό είπα. Και αυτό εξακολουθώ να υποστηρίζω.

Δεν είναι δυνατόν μια τόσο σημαντική κλινική, με τον αριθμό των γιατρών που διαθέτει και το σημαντικό έργο που παράγει, να μην εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή κατανομή του προσωπικού της, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά και τα επείγοντα περιστατικά τις ώρες αυξημένης προσέλευσης.

Το ερώτημά μου είναι απλό:

Υπάρχει επαρκής ορθοπαιδική παρουσία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών τις ώρες αιχμής; Είναι οργανωμένη η κάλυψη με τρόπο που να εξυπηρετεί άμεσα και αποτελεσματικά τους ασθενείς;

Αυτά αφορούν τους πολίτες της Ζακύνθου και δικαιούνται να γνωρίζουν.

Το γεγονός ότι μια Κλινική πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό χειρουργείων δεν απαντά αυτομάτως στο ερώτημα της ορθής κατανομής του προσωπικού και της κάλυψης των επειγόντων.

Και ασφαλώς, η συζήτηση για την οργάνωση και τη λειτουργία μιας δημόσιας δομής υγείας δεν αποτελεί προσωπική επίθεση στους γιατρούς της.

Άλλο η αναγνώριση του επιστημονικού έργου μιας Κλινικής και άλλο η συζήτηση για το αν οι υπηρεσίες της είναι σωστά οργανωμένες προς όφελος των ασθενών. Τα δύο δεν είναι αντίθετα. Είναι αλληλένδετα.

6. Και κάτι ακόμη: Επί των ημερών μου άνοιξε η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μια εξέλιξη καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών και για τη δυνατότητα πραγματοποίησης απαιτητικών χειρουργικών επεμβάσεων στο Νοσοκομείο μας.

Αυτή είναι η δική μου αντίληψη για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας: να δημιουργούνται υποδομές, να εξασφαλίζεται προσωπικό, να αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες.

7. Μια τελευταία ερώτηση προς την ΕΝΙΖ.

Το δελτίο Τύπου που δημοσιεύσατε απευθύνεται πράγματι στους Ζακυνθινούς πολίτες;

Γιατί στη Ζάκυνθο γνωριζόμαστε. Γνωρίζουμε ο ένας την επαγγελματική διαδρομή του άλλου. Γνωρίζουμε ποιος ήταν παρών όταν το Νοσοκομείο δεν είχε ούτε έναν ορθοπαιδικό, ποιος αγωνίστηκε για τη δημιουργία της Κλινικής, ποιος εργάστηκε για τη στελέχωσή της και ποιος συνέβαλε στην επιστημονική της αναβάθμιση.

Γι’ αυτό και η προσπάθεια να εμφανιστώ σήμερα ως κάποιος που επιδιώκει την απαξίωση της Ορθοπαιδικής Κλινικής είναι τουλάχιστον αντιφατική με την ίδια την ιστορία της δημιουργίας και της ανάπτυξής της.

Δεν σας κατηγόρησα για την επιστημονική σας επάρκεια. Δεν μηδένισα το χειρουργικό σας έργο. Δεν αμφισβήτησα την προσωπική προσφορά κανενός.

Αντίθετα, έχω αναγνωρίσει δημόσια ότι στο Νοσοκομείο γίνεται σημαντική δουλειά. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλω να συνεχιστεί και να βελτιωθεί.

Εσείς, όμως, επιλέξατε να μετατρέψετε μια συζήτηση για την οργάνωση και τη λειτουργία του Νοσοκομείου σε προσωπική αντιπαράθεση μαζί μου, αποδίδοντάς μου προθέσεις και κίνητρα που δεν τεκμηριώνετε.

Κλείνω με κάτι που θεωρώ αυτονόητο.

Δεν χρειάζομαι την άδεια κανενός για να ασκώ κοινοβουλευτικό έλεγχο και να διεκδικώ καλύτερες υπηρεσίες υγείας για τους συμπολίτες μου.

Δεν χρειάζομαι πιστοποιητικά προσφοράς από εκείνους που σήμερα επιχειρούν να παρουσιάσουν μια διαφορετική ιστορία από αυτή που πραγματικά συνέβη.

Και ασφαλώς δεν πρόκειται να σιωπήσω για να αισθάνονται κάποιοι ότι δεν ελέγχονται.

Η δημόσια υγεία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ούτε των πολιτικών ούτε των συνδικαλιστικών οργάνων ούτε των διοικήσεων ούτε των γιατρών.

Ανήκει στους πολίτες.

Η ιστορία της Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ζακύνθου είναι γνωστή. Έχω συμμετάσχει στη δημιουργία της και γνωρίζω πολύ καλά τι έχω προσφέρει. Δεν θα επιτρέψω να διαστρεβλώνεται η δική μου διαδρομή επειδή σήμερα θέτω ερωτήματα που κάποιοι δεν επιθυμούν να απαντήσουν.

Θα συνεχίσω να διεκδικώ ένα καλύτερο Νοσοκομείο για τη Ζάκυνθο. Με στοιχεία, με παρεμβάσεις και με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Και σε όσους συγχέουν την κριτική με την επίθεση, έχω να πω το εξής:

Ο σεβασμός στους γιατρούς είναι αυτονόητος. Η αναγνώριση του έργου τους είναι επίσης αυτονόητη. Η λογοδοσία, όμως, είναι υποχρέωση όλων.»