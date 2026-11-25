Tην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 250.000 δικαιούχων σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή.

Μετά την καταβολή του επιδόματος στους συνταξιούχους, ακολουθεί η οικονομική ενίσχυση των πολιτών που λαμβάνουν συγκεκριμένες προνοιακές παροχές.

Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ωστόσο τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Παρασκευής, ανάλογα με την τράπεζα στην οποία διατηρεί λογαριασμό κάθε δικαιούχος.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ για τον Νοέμβριο.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ

Στον δεύτερο κύκλο πληρωμών περιλαμβάνονται κυρίως τρεις κατηγορίες δικαιούχων:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άτομα με αναπηρία που εισπράττουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του ποσού είναι οι ενδιαφερόμενοι να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους των αντίστοιχων παροχών του ΟΠΕΚΑ.



Αυτόματα και χωρίς αίτηση η πληρωμή

Οι περίπου 250.000 δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για την είσπραξη του ποσού.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των δικαιούχων.

Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές.

Με τη νέα καταβολή συνεχίζεται η διαδικασία πληρωμής του επιδόματος των 400 ευρώ, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα