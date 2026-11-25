Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί στη ζωή της βία από σύντροφο ή σεξουαλική βία. Η 25η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Μια ημέρα υπενθύμισης, ευαισθητοποίησης και δράσης. Γιατί καμία γυναίκα δεν πρέπει να ζει με φόβο, να ανέχεται τη βία ή να σιωπά. Κάθε γυναίκα αξίζει να ζει με ασφάλεια, ελευθερία, σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Η 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση ότι η κακοποίηση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα. Πίσω από κλειστές πόρτες, χιλιάδες γυναίκες βιώνουν σωματική και ψυχολογική βία, απειλές, απομόνωση και οικονομικό έλεγχο.