Κρίσιμη είναι η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ που θα αναφερθεί και στο οριστικό πόρισμα της διαχειριστικής αρχής για την αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι και Άγιο Λέοντα, ενώ επίσης έχει ως έκτακτα θέματα και τα μέτρα που αφορούν την βέλτιστη διαχείριση υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού του Δήμου Ζακύνθου, όπως και την προσωρινή έκθεση του έκτακτου Διαχειριστικού Έλεγχου στην ΔΕΥΑΖ.

Αναλυτικά τα θέματα προς συζήτηση

1. Ενημέρωση αναφορικά με Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης (πράξης πλην ΚΕ) με τίτλο «Μέτρα βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και

παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου»

2. Ενημέρωση αναφορικά με Προσωρινή Έκθεση Αποτελεσμάτων Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου στον φορέα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

3. Ενημέρωση αναφορικά με Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης (πράξης πλην ΚΕ) με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος-επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα-Λούχα-Γύρι-Αγ. Λέοντας»

4. Ορισμός νομικού συμβούλου για περαιτέρω ενέργειες.

✓ Τα θέματα (1ο- 3ο) εισάγονται ως κατεπείγοντα, καθώς η Διοίκηση θεωρεί ότι το περιεχόμενο των Εκθέσεων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τη ΔΕΥΑΖ, τόσο λόγω της φύσης των παρατηρήσεων που διατυπώνονται όσο και λόγω του ότι αφορούν συγχρηματοδοτούμενες πρά

ξεις της Επιχείρησης.

✓ Το 4ο θέμα εισάγεται ως κατεπείγον, προκειμένου ο νομικός της Επιχείρησης να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την διασφάλιση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΖ.

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση

